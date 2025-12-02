2일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 1.5원 내린 1468.4원에 마감했다.
원·달러 환율 1.5원 내린 1468.4원 마감
2025년 12월 02일(화)
