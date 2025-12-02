본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

중국산 보조배터리, 과충전 시 화재·폭발 위험

김흥순기자

입력2025.12.02 14:13

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소비자원, 리튬 이온 보조배터리 안전성 조사
12개 제품 중 4개 보호회로 손상 파악

중국산 리튬 이온 보조배터리 일부 제품이 과충전할 경우 화재·폭발 등 안전사고를 일으킬 우려가 있는 것으로 나타났다.


한국소비자원이 2일 시중에 유통 중인 리튬 이온 보조배터리 12개 제품을 대상으로 안전성 및 표시사항을 조사한 결과, 4개 제품이 과충전 시 보호회로 부품이 손상된 것으로 파악됐다. 보호회로는 과충전, 고온 등의 상황에서 배터리를 보호·제어하는 장치다. 이 부품이 손상되면 보호기능이 상실돼 발화, 폭발의 위험이 커진다.

리큐엠 '20000mAh 잔량표시 고속충전 대용량 보조배터리'. 한국소비자원 제공

리큐엠 '20000mAh 잔량표시 고속충전 대용량 보조배터리'. 한국소비자원 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 조사에서 보호회로 부품이 손상된 제품은 로랜텍의 '대용량 콰트로 4포트 LCD 잔량표시 고속충전 보조배터리'(BPR-02), 리큐엠의 '20000mAh 잔량표시 고속충전 대용량 보조배터리'(QP2000C1), 명성의 '22.5W 고속충전 보조배터리'(VA-122), 디엘티테크코리아·아이콘스의 'CS 도킹형 보조배터리 클로버 춘식이(TYPE C)'(CSPB-002C) 등이다.


소비자원은 온라인 플랫폼에서 상위노출(판매순 등)이 높은 제품을 조사 대상으로 선정했는데 보호회로 손상 4개 제품을 포함한 모든 제품이 중국에서 제조한 것이었다.


명성 '22.5W 고속충전 보조배터리'. 한국소비자원 제공

명성 '22.5W 고속충전 보조배터리'. 한국소비자원 제공

원본보기 아이콘

소비자원 측은 과충전 안전기준에 미흡한 제품을 수입·판매한 사업자에게 시정을 권고했다. 이 가운데 로랜텍, 아이콘스는 해당 제조 연월 제품에 대한 판매 중단 및 소비자 요청 시 교환·환불할 계획이라고 밝혔으나 리큐엠, 명성은 회신이 없었다고 밝혔다.

또 조사 대상 12개 제품 중 4개 제품은 사용 설명서나 표시사항에 '정품·정격 충전기 사용 권장 문구' 등을 표시하지 않은 것으로 나타났다. 보조배터리는 정격 입력과 충전기의 출력이 일치해야 안정적인 전원을 공급받을 수 있어 사양에 맞는 정격 충전기를 사용하는 것이 중요하다.


이 밖에 보조배터리 사용 경험이 있는 소비자 462명을 대상으로 한 설문 조사에서는 응답자의 57.6%(266명)가 '보조배터리별로 사용 적절한 충전기가 있다는 사실을 모르고 있다'라고 답해, 전격 충전기 사용에 대한 인식이 낮은 것으로 조사됐다.


소비자원은 소비자들이 보조배터리를 충전할 때 ▲제품 설명서 등에 안내된 정격 충전기를 사용할 것 ▲충전 완료 후 신속하게 전원을 분리할 것 ▲이불 등 가연성 소재에 가까이 두고 충전하지 말 것 등을 당부했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

두번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

서울 지하철 9호선 11일 총파업 예고…내일부터 준법투쟁

새로운 이슈 보기