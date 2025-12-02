본문 바로가기
박대준 쿠팡 대표 "中직원 퇴사자는 인증 시스템 개발자"

김흥순기자

입력2025.12.02 13:10

시계아이콘00분 35초 소요
국회 과방위 현안 질의서 밝혀
"공격자 복수·단수 여부는 단정 못해"
김범석 의장 사과 의향 질의에는 "韓법인 대표 책임"

박대준 쿠팡 대표가 3370만건에 달하는 고객 정보를 유출했다는 의혹을 받는 중국 국적의 전 직원과 관련해 "(해당 직원은)인증업무 담당이 아니라 인증 시스템을 개발하는 개발자였다"고 말했다.


박 대표는 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 현안 질의에서 퇴직 직원의 근무 역할과 이력에 대한 국민의힘 신성범 의원 질의에 이같이 답하면서 "퇴직 후 권한을 말소했다"고 설명했다. 그러면서 "혼자 일하는 개발자는 없다"며 "여러 인원으로 구성된 개발팀이 여러 역할을 갖고 팀을 구성한다"고 설명했다.

박대준 쿠팡 대표(왼쪽)가 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 열린 현안질의에 출석해 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 브랫 매티스 쿠팡 최고정보보안책임자(CISO). 김현민 기자

박대준 쿠팡 대표(왼쪽)가 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 열린 현안질의에 출석해 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 브랫 매티스 쿠팡 최고정보보안책임자(CISO). 김현민 기자

다만 '공격자로 추정되는 자가 복수인가, 단수인가'라는 노종면 더불어민주당 의원의 질문에는 "단수나 복수라고 단정할 수는 없다"면서 "수사 중이라 말할 수 없다"고 선을 그었다. 이어 박 대표는 '유출과 노출 가운데 어느 게 맞느냐'는 질의에 "유출이 맞다"고 밝혔다.


박 대표는 또 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장이 이번 사태와 관련해 사과할 의향은 없느냐는 더불어민주당 이훈기 의원의 질의에 "한국 법인에서 벌어진 일이고, 제 책임하에서 벌어져 제가 사과 말씀을 드린다"면서 "한국 법인 대표로서 끝까지 책임을 지고 사태를 해결하도록 최선의 노력을 하겠다"고 말했다.


이어 2차 피해 가능성에 대한 질의에는 "아직 2차 피해는 없는 것으로 안다"고 답했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

