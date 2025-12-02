본문 바로가기
화성시, 서울대 시흥캠퍼스-주거지 잇는 '배곧 도시 숲' 조성

정두환기자

입력2025.12.02 12:38

시계아이콘00분 26초 소요
울타리 철거해 주민-캠퍼스 교류 공간으로 만들어

경기도 시흥시는 서울대학교 시흥캠퍼스와 인근 아파트 사이 부지를 활용해 두 지역을 잇는 휴식공간인 '배곧 도시 숲'을 조성했다고 2일 밝혔다.

시흥시가 서울대 시흥캠퍼스와 주변 아파트단지 사이에 열린 공간으로 조성한 '배곧 도시숲' 전경. 시흥시 제공

이 도시숲은 대학과 주거지역이 공존하는 배곧의 특성을 반영해 도심 속 자연과 휴식 기능을 결합한 개방형 녹지공간으로 조성한 것이다.


조성 대상지는 캠퍼스와 인근 주변 아파트 단지가 맞닿아 있는 구간이다. 사업을 통해 시는 두 지역을 막고 있던 울타리를 철거하고 시민과 캠퍼스가 자연스럽게 교류할 수 있는 열린 구조로 재정비했다.

산책로 주변에는 왕벚나무 등 다양한 수목을 심었으며, 곳곳에 벤치와 휴게공간을 설치해 시민들이 편안하게 머무를 수 있도록 설계했다. 도로 인접 구간에는 가로경관과 주변환경과의 조화를 위한 차폐식재로 보행 안전성과 경관 완성도를 높였다.


시 관계자는 "이번 휴게공간은 시민과 대학이 함께 이용하는 열린 녹지공간"이라며 "일상에서 자연을 느끼며 잠시 쉬어갈 수 있도록 조성했다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
