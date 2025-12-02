본문 바로가기
퀀텀에어로, 국방AI 적기전력화 세미나…순직 조종사 자녀에 장학금도

유제훈기자

입력2025.12.02 12:45

시계아이콘00분 34초 소요
전동근 의장 “AI파일럿, 기술 이전 및 국산화율 높이는데 초점”

방산 분야 인공지능(AI) 스타트업인 퀀텀에어로가 '국방 AI 기술의 적기전력화 추진방안'을 제시했다.


퀀텀에어로는 지난달 27일 서울 여의도 국회에서 열린 '국방AI포럼 출범 기념 세미나'에서 이런 내용을 제안했다고 2일 밝혔다.

퀀텀에어로, 국방AI 적기전력화 세미나…순직 조종사 자녀에 장학금도
전동근 퀀텀에어로 이사회 의장은 'AI 드론, 전장의 게임 체인저 : 검증된 실전 기술과 전망'이라는 주제로 한 특별강연에서 미국 군수에 적용된 민간 AI 기술의 트랜드를 소개하며 미국에선 민간 주도 개발로 사업이 빠르게 성장하고 있다는 점을 설명했다.

퀀텀에어로는 미 벤처기업 실드AI와 핵심 파트너십을 맺고 실드AI의 검증된 파일럿 기술인 '하이브마인드'를 도입, 시행착오를 줄이는 동시에 AI 무인기 국산화 프로젝트를 통해 국내 기술 내재화 및 기술준비수준(TRL) 고도화를 추진 중이다.


전 의장은 "퀀텀에어로는 쉴드AI의 기체 2대를 도입해 기술 이전을 진행하고 있으며, 소버린 AI 확보를 위해 향후 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템, 풍산 등 국내 주요 방산업체들과 솔루션 보급을 준비하고 있다"고 말했다. 또 전 의장은 산림청 산불 감시 등 민간 재난 상황에도 핵심기술을 적용해 활용할 방안을 모색 중이라고 덧붙였다.


한편 이날 퀀텀에어로는 순직 조종사 자녀 5명에게 장학금을 전달했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

