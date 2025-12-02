신한은행, 청년 구직자 대상 '신한 커리어업' 수료식 개최

신한은행은 지난 1일 청년 구직자에게 실무 경험 기회를 제공하는 '신한 커리어업' 10기 수료식을 진행했다고 2일 밝혔다.

지난 1일 서울 중구 명동에 위치한 신한 익스페이스에서 진행된 '신한 커리어업(Career-Up)' 10기 수료식에서 커리어업 10기 교육생 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 10기 참가자들은 6주 동안 가상회사 'SOL 컴퍼니'에 출근하며 ▲AI를 활용한 직무 교육 ▲기업 과제 기반 포트폴리오 제작 ▲현직자 멘토링 등 실질적인 직무 경험을 쌓았다. 홍보·마케팅, UX·UI 디자인 등 2개 직무 분야에서 총 50명의 교육생이 참여해 실무 과제를 수행하고 솔루션을 도출하는 프로젝트를 진행했다.

이날 수료식에는 10기 수료생과 직무 멘토, 기업 관계자 등 60여명이 참석했다. 최종 평가를 통해 우수사원과 우수팀을 선발하고 총 500만원 상당의 상금도 수여했다. 수료자 전원에게는 취업지원금 100만원이 지급됐다.

신한은행 관계자는 "단순한 취업 지원을 넘어 청년들이 스스로의 가능성을 발견하고 성장 방향을 설계할 수 있도록 돕는 프로그램"이라며 "빠르게 변화하는 디지털 환경 속에서 미래 산업에 걸맞은 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.

한편 신한은행은 내년부터 '신한 커리어업'을 AI 교육 중심의 인재 양성 프로그램으로 개편할 예정이다. AI 기초 역량 교육, 데이터 분석, 디지털 마케팅 등 실무에 즉시 활용 가능한 디지털 역량 교육을 강화해 청년들이 미래 산업 환경에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원할 계획이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



