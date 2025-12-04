[2025자본투자대상]하나증권, 심도 있는 산업·콜라보 리서치로 차별화

하나증권은 '2025 아시아자본투자대상'에서 리서치부문 최우수상을 받았다.

하나증권 리서치센터는 '리서치를 위한 리서치'가 아닌 모든 시장 참여자들에게 실제 도움이 되는 정보를 제공해야 한다는 판단하에, 커버리지 확대를 우선시해왔다. 이에 따라 현재 국내 기업 500여개 종목, 해외 기업 100여개에 대해 분석 자료를 내고 있다.

리서치 내 기업분석실을 기존의 단순 업종별 구분이 아닌 IT 플랫폼, 글로벌소비, 첨단소재, 미래산업팀 등으로 분류해 심도 있는 산업 자료를 내고 있다는 점 역시 대표적인 강점으로 꼽힌다. 4차 산업 및 자율 자동차, 신재생 에너지, 배터리 관련 기업, 로봇 테마 등 시장의 주요 테마와 주도 산업군, 기업군들을 묶는 콜라보(협업) 자료도 다수 발행하고 있다. 또한 각 산업마다 정례적으로 글로벌 선도 기업과 국내기업을 분석하는 자료가 병행해 나오고 있는 점 역시 타사와 차별화되는 부분이다.

이와 함께 하나증권 리서치센터는 선진국 기업 분석을 강화해 미국을 중심으로 투자 종목군도 다양화하고 있다. 최근에는 상장지수펀드(ETF) 시장의 성장추세를 고려해 개별 종목 투자 리스크를 낮추기 위한 글로벌 ETF 투자 필요성이 제기되는 상황이다. 이에 해외 ETF 분석, 정기적인 추천 해외 ETF를 제공함으로써 투자자들의 신뢰를 제고하고 있다.





