래미안갤러리, '아파트 크리스마스 모먼트' 전시 공개

연말 맞아 크리스마스 풍경 담은 전시 마련

크리스마스 장식 만들기 등 프로그램 운영

삼성물산 건설부문이 송파구 문정동에 위치한 래미안갤러리에서 연말을 맞아 새로운 시즌 전시 '아파트 크리스마스 모먼트'를 선보인다고 2일 밝혔다.

래미안갤러리, 아파트 크리스마스 모먼트 추억사진관. 삼성물산 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 전시는 일상 속 크리스마스 풍경을 공간(Apartment), 사람(People), 시간(Time)을 의미하는 'A.P.T.' 세 가지 요소로 풀어냈다. 전시는 내년 1월11일까지 운영된다.

전시장에 들어서면 4.3m의 대형 크리스마스 트리와 함께 정면에 위치한 대형 LED 화면에 보이는 눈 내리는 스노우볼 영상을 접할 수 있다.

다양한 크리스마스 소품이 배치된 '래미안 추억 사진관'과 추억 속 겨울방학을 연상시키는 레트로 무드의 방, 크리스마스 무드로 꾸며진 주방, 안방, 다용도실 등 과거와 현재의 크리스마스 순간들을 담은 다양한 포토스팟도 마련했다.

래미안 힐링 아뜰리에에서는 따뜻한 연말 분위기를 더하는 크리스마스 장식, 크리스마스 우드 시어터 만들기 등 고객 참여형 프로그램도 운영된다.

래미안갤러리 '아파트 크리스마스 모먼트' 전시 포스터. 삼성물산 제공 원본보기 아이콘

건설사 아파트 갤러리 최초로 연간 시즌 전시를 운영 중인 래미안 갤러리는 누구나 참여 가능한 전시와 다양한 참여 프로그램을 통해 브랜드 체험관으로 소통을 강화해 나가고 있다.

정수연 래미안갤러리 소장은 "이번 전시로 래미안과 함께 추억의 시간을 기억하고 크리스마스 감성을 느낄 수 있는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 고객 참여형 콘텐츠를 지속 개발해 브랜드 경험 허브 역할을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>