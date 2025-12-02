본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

래미안갤러리, '아파트 크리스마스 모먼트' 전시 공개

한진주기자

입력2025.12.02 10:34

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연말 맞아 크리스마스 풍경 담은 전시 마련
크리스마스 장식 만들기 등 프로그램 운영

삼성물산 건설부문이 송파구 문정동에 위치한 래미안갤러리에서 연말을 맞아 새로운 시즌 전시 '아파트 크리스마스 모먼트'를 선보인다고 2일 밝혔다.


래미안갤러리, 아파트 크리스마스 모먼트 추억사진관. 삼성물산 제공

래미안갤러리, 아파트 크리스마스 모먼트 추억사진관. 삼성물산 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 전시는 일상 속 크리스마스 풍경을 공간(Apartment), 사람(People), 시간(Time)을 의미하는 'A.P.T.' 세 가지 요소로 풀어냈다. 전시는 내년 1월11일까지 운영된다.

전시장에 들어서면 4.3m의 대형 크리스마스 트리와 함께 정면에 위치한 대형 LED 화면에 보이는 눈 내리는 스노우볼 영상을 접할 수 있다.


다양한 크리스마스 소품이 배치된 '래미안 추억 사진관'과 추억 속 겨울방학을 연상시키는 레트로 무드의 방, 크리스마스 무드로 꾸며진 주방, 안방, 다용도실 등 과거와 현재의 크리스마스 순간들을 담은 다양한 포토스팟도 마련했다.


래미안 힐링 아뜰리에에서는 따뜻한 연말 분위기를 더하는 크리스마스 장식, 크리스마스 우드 시어터 만들기 등 고객 참여형 프로그램도 운영된다.

래미안갤러리 '아파트 크리스마스 모먼트' 전시 포스터. 삼성물산 제공

래미안갤러리 '아파트 크리스마스 모먼트' 전시 포스터. 삼성물산 제공

원본보기 아이콘

건설사 아파트 갤러리 최초로 연간 시즌 전시를 운영 중인 래미안 갤러리는 누구나 참여 가능한 전시와 다양한 참여 프로그램을 통해 브랜드 체험관으로 소통을 강화해 나가고 있다.


정수연 래미안갤러리 소장은 "이번 전시로 래미안과 함께 추억의 시간을 기억하고 크리스마스 감성을 느낄 수 있는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 고객 참여형 콘텐츠를 지속 개발해 브랜드 경험 허브 역할을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]불법환전소서 7900만원 챙겼다…5년 새 176배 폭증한 '뇌물경찰' [단독]불법환전소서 7900만원 챙겼다…5년 새 176... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은⑤

새로운 이슈 보기