원금만으로는 수익에 한계...4배 투자금으로 한차원 높게 가볼까

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 420,000 전일대비 5,000 등락률 +1.20% 거래량 179,339 전일가 415,000 2025.12.03 12:42 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close , 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 189,400 전일대비 2,500 등락률 -1.30% 거래량 161,867 전일가 191,900 2025.12.03 12:42 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close , HL만도 HL만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 2,500 등락률 +4.92% 거래량 793,187 전일가 50,800 2025.12.03 12:42 기준 관련기사 [이주의 관.종]실적 개선에 로봇 청사진까지…HL만도 주목[특징주]'한국차 관세 15%' 공식 확인에 자동차부품株 강세[특징주]HL만도, 실적+로보틱스 기대감에 10%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 309,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 96,284 전일가 309,000 2025.12.03 12:42 기준 관련기사 포스코플로우 "2030년 전사적 AI 전환 체계 완성"철강협회, K스틸법 통과에 "40년 만에 지원법 부활…경쟁력 강화될 듯"저가매수 기회 제대로 살리려면? 연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close , 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 82,550 전일대비 750 등락률 -0.90% 거래량 431,060 전일가 83,300 2025.12.03 12:42 기준 관련기사 외국인 1조 수혈에 코스피 3990선 안착…코스닥 닷새째 올라코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치 전 종목 시세 보기 close

