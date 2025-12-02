내년 '다꾸'도 스타벅스…올해도 '굿노트 디지털 플래너' 출시

굿노트 협업 두 번째 디지털 플래너 선봬

플래너 수령한 모든 고객에게 추가 증정

대학생 회원 대상으로 이벤트도 진행



스타벅스 코리아는 지난해에 이어 올해에도 필기 애플리케이션(앱) '굿노트(Goodnotes)'와 손잡고 디지털 플래너를 출시했다고 2일 밝혔다. 디지털 플래너는 이( e)-프리퀀시를 완성한 뒤 실물 플래너를 예약 및 수령한 고객에게만 추가로 제공되는 혜택이다.

올해는 이용 대상을 넓히기 위해 대학생 전용 멤버십 '캠퍼스 버디(Campus Buddy)' 회원을 대상으로 한 디지털 플래너 증정 이벤트도 새롭게 마련했다.

스타벅스 디지털 플래너. 스타벅스코리아 제공.

스타벅스가 디지털 플래너를 매년 선보이는 배경에는 디지털에 익숙한 Z세대의 소비 성향이 있다. 회사는 최근 캠퍼스 버디 확대, 말차·푸딩 크림 등 젊은 층 취향의 신메뉴 출시 등 젊은 고객층과의 접점을 강화하는 전략을 지속해 왔다.

올해 디지털 플래너도 이러한 흐름을 반영했다. '나만의 개성'을 중시하는 Z세대 트렌드에 맞춰 베어리스타 캐릭터, 음료·푸드 스티커, 이모티콘 등 '다꾸(다이어리 꾸미기)' 요소를 늘렸다.

이번 플래너는 '매거진형 플래너' 콘셉트로 구성됐다. 감정과 생각을 기록하는 무드 트래커(Mood Tracker), 매장에서 즐긴 음료와 경험을 기록하는 스타벅스 트래커(Starbucks Tracker), 일상의 패션을 남길 수 있는 오늘의 착장(My OOTD) 등 Z세대가 선호하는 '취향 기록형 콘텐츠'를 강화한 것이 특징이다. 올해는 안드로이드 기기 지원 범위도 확대했다.

스타벅스는 Z세대 참여도를 높이기 위해 캠퍼스 버디 대상 특별 이벤트를 진행한다. 지난 10월 30일부터 이달 7일까지 e-스티커 7개 이상 적립 이력이 있는 캠퍼스 버디에게 디지털 플래너를 증정한다. 또한 8~21일에는 'e-스티커 학교 대항전'이 진행된다. 학교별 이벤트 참여율과 스티커 적립량을 점수화해 상위 5개 학교를 선정하고 참여 학생 전원에게 리워드를 제공한다.

1위를 차지한 학교에는 스타벅스 플래너와 디지털 플래너, 굿노트 3개월 체험권을 제공하며, 2위 학교에는 스타벅스 캘린더와 디지털 플래너, 굿노트 3개월 체험권을, 3~5위 학교에는 디지털 플래너와 굿노트 3개월 체험권을 지급한다.

한편 스타벅스 '2025 겨울 e-프리퀀시' 이벤트는 오는 31일까지 사이렌 오더 또는 매장에서 미션 음료 3잔을 포함해 제조 음료 총 17잔을 구매하고 e-스티커 적립을 완성한 고객에게 증정품을 선착순으로 제공한다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



