현대위아, 저소득층 가정에 구급약 상자 600개 기부

오현길기자

입력2025.12.02 09:52

현대위아 는 저소득층 가정에 가정용 구급약 상자 600개를 전달했다고 2일 밝혔다.

양태규 현대위아 경영지원본부장(가운데)이 박완수 경상남도지사(오른쪽), 강기철 경남사회복지공동모금회장(왼쪽)과 1일 경남 창원시청 앞 광장에서 열린 ‘희망2026나눔캠페인 출범식’에 참여해 기념사진을 찍고 있다. 현대위아

창원 본사에 운영 중인 '체험형 안전교육센터 S+'의 운영 수익으로 물품을 마련했다. 이곳은 제조업 종사자뿐만 아니라 일반 시민도 높은 수준의 안전 교육을 받을 수 있는 체험형 교육시설이다. 기업 또는 기관을 대상으로는 유·무료 교육도 진행한다. 현대위아는 유료 교육을 통해 모인 수익금 일부를 지역사회의 안전, 보건을 위해 매년 기부할 예정이다.


현대위아는 이번 기부로 경남사회복지공동모금회가 주관하는 '희망2026나눔캠페인'의 12월 1호 기부자로 선정됐다. 현대위아는 1일 경남 창원시청 앞 광장에서 열린 출범식에 참여해 성금 3000만원을 기탁했다.

양태규 현대위아 경영지원본부장 전무는 "추운 날씨 속에서 이번 기부 활동을 통해 지역 이웃들과 온정을 나눌 수 있어 매우 의미가 크다"며 "제조 현장은 물론 지역사회에도 안전 문화를 퍼뜨리며 사회적 책임을 다하는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
