BHSN, LES 2025·AI 소프트웨이브 동시 참가…업무 자동화 기능 첫 공개

최호경기자

입력2025.12.02 09:41

임정근 대표, 리걸AI 활용 전략 발표

BHSN(비에이치에스엔)은 오는 3일부터 5일까지 진행하는 '법률 산업 박람회(LES 2025)'와 '인공지능(AI) 소프트웨이브 2025'에 동시 참가한다고 2일 밝혔다.


LES 2025는 양재동 aT센터에서 열리는 국내 최초 법률 산업 전문 박람회로, 로펌·리걸테크·법률 DX·공공기관 등 50여개 기업이 참여해 법률 기술과 산업 트렌드를 선보인다. BHSN은 '앨리비(allibee)' 전시 부스를 운영하고, '앨리비 에이전트'에 새롭게 탑재되는 반복 업무 자동화 기능 '워크플로우'를 최초 공개한다.

특히 행사 둘째 날에는 임정근 BHSN 대표가 콘퍼런스 연사로 나서 '리걸AI의 진화 - 질문하는 AI에서 일하는 AI로'를 주제로, 리걸AI 기반의 업무 효율화 전략과 반복 업무 자동화가 가져오는 실질적 업무 생산성 개선 효과에 대해 소개할 계획이다.

BHSN은 같은 기간 코엑스에서 개최되는 'AI 소프트웨이브 2025'에도 동시 참여한다. 올해로 10회를 맞은 AI 소프트웨이브는 인공지능·클라우드·보안 등 디지털 혁신 기술을 체험할 수 있는 국내 최대 규모 ICT 행사다. BHSN은 별도 부스를 마련해 앨리비의 실제 적용 사례와 AI 기술 고도화 방향을 공유할 예정이다.


임정근 대표는 "이번 박람회를 통해 리걸AI가 법률 산업뿐 아니라 기업 전반의 업무 구조를 어떻게 재편하고 있는지 확인할 수 있을 것"이라며 "국내 대표 버티컬AI 플랫폼으로서 앨리비의 고도화된 자동화 기술 및 도입 사례를 바탕으로 조직의 반복 업무를 자동화하는 '일하는 AI' 를 선보이고 AI 활용의 실질적 대안을 제시하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
