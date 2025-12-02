1억5000만원 어치 식용 달팽이 감쪽같이 사라져…미쉐린 세프들 어쩌나

피해액만 1억5000만원…수사착수

연말 성수기 앞두고 레스토랑 공급 차질

프랑스 미식 업계에 납품될 예정이던 고가의 식용 달팽이가 통째로 사라지는 도난 사건이 발생해 현지 경찰이 수사에 나섰다. 연말 특수로 달팽이 수요가 급증하는 시기여서 업계 피해가 확산할 수 있다는 우려도 제기된다.

30일(현지시간) BBC 방송 등에 따르면 프랑스 북동부 랭스 지역의 식용 달팽이 전문 농장 '라스카르고 데 그랑 크뤼'는 지난달 24일 보관 중이던 달팽이 상당량이 도난당했다고 밝혔다. 사라진 달팽이의 가치는 약 9만 유로(한화 약 1억5000만원)에 달하는 것으로 추산된다.

범인들은 농장 외곽 울타리를 절단한 뒤 건물 내부로 침입해 재고로 보관 중이던 달팽이를 전량 챙겨 달아난 것으로 조사됐다. 해당 농장은 미슐랭 스타 레스토랑 등 프랑스 내 고급 식당에 식용 달팽이를 공급해온 것으로 알려져 충격은 더욱 크다.

경찰은 현장에서 확보한 흔적을 토대로 용의자 추적에 나선 상태다. 농장 측은 연말 특수에 대비하기 위해 급히 재고 확보에 나서고 있다고 전했다.

프랑스에서는 해마다 12월이 다가오면 식용 달팽이 소비가 급증하는데 이번 사건이 공급 차질로 이어질 경우 일부 레스토랑 운영에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다. 농장 측은 성명을 통해 "연휴 시즌에 고객을 만족 시킬 수 있도록 가능한 한 빨리 재고를 보충할 것"이라고 밝혔다.





