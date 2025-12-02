본문 바로가기
한화손보, 캐롯 모바일앱에 '여성라운지' 신설

최동현기자

입력2025.12.02 09:35

한화손해보험이 자사 디지털 브랜드 모바일 애플리케이션 '한화손해보험 캐롯'에 여성 고객 전용 메뉴 '여성라운지'를 신설했다고 2일 밝혔다.


이번 메뉴는 여성 고객이 자주 찾는 정보와 서비스를 한 공간에 모아 제공하기 위해 구성됐다. ▲시그니처 라이브러리 콘텐츠 큐레이션 ▲한화 시그니처 여성건강보험 안내 ▲초보 여성운전자 지원 프로그램 주차스쿨 등 3가지 핵심 콘텐츠를 중심으로 운영된다.

한화손보, 캐롯 모바일앱에 '여성라운지' 신설
원본보기 아이콘

우선 여성라운지의 대표 서비스로는 한화손보 콘텐츠 플랫폼 '시그니처 라이브러리' 내 여성들의 다양한 고민과 관심사를 다룬 아티클과 마음 챙김에 도움이 되는 명상 콘텐츠 큐레이션으로 구성돼 있다. 이를 통해 여성 고객들이 일상 속에서 건강한 루틴을 만들 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.


생애주기별 건강 니즈를 반영한 '한화 시그니처 여성건강보험 3.0(무)2504' 안내도 함께 제공한다. 임신·출산·갱년기·여성 특정 질환 등 여성에게 중요한 보장을 중심으로 구성해 건강 관련 정보를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 지원한다.


운전을 시작하는 여성 고객을 위한 프로그램인 '주차스쿨' 코너도 마련됐다. 주차 요령, 차폭감 익히기, 기본 조작 등 실생활에서 바로 활용할 수 있는 실용형 콘텐츠를 제공해 초보 여성운전자의 초기 부담을 줄이는 데 도움을 준다.

한화손보는 이번 여성라운지 신설을 통해 여성 고객의 다양한 니즈를 보다 효율적으로 지원하고 앱 이용 경험을 한층 강화한다는 계획이다.


한화손보 관계자는 "여성라운지는 건강, 라이프스타일, 차량 생활 등 여성 고객의 여러 니즈를 한 번에 충족할 수 있도록 구성된 전용 공간"이라며 "앞으로도 고객 경험을 높일 수 있는 디지털 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

