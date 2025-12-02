본문 바로가기
인천TP, 내년도 스마트공장 구축지원 사업 설명회 9일 개최

박혜숙기자

입력2025.12.02 09:26

인천테크노파크(인천TP)는 오는 9일 오후 2시 송도 미추홀타워 3층 인천기업경영지원센터에서 중소·중견 제조기업을 대상으로 '스마트공장 구축지원 사업설명회'를 연다.


설명회는 지역 중소·중견 제조기업의 디지털 전환(DX)과 스마트 제조혁신을 지원하기 위해 인천TP가 주관하는 정부와 지자체의 2026년도 스마트공장 지원사업의 주요 내용과 추진 방향을 안내한다.

‘2026 스마트공장 구축지원 사업 설명회’ 포스터. 인천TP

'2026 스마트공장 구축지원 사업 설명회' 포스터. 인천TP

중소·중견 제조기업과 스마트공장 공급기업 관계자를 대상으로 중소벤처기업부 스마트공장 고도화 사업 및 인천시의 기초수준 지원사업과 컨설팅 지원 프로그램을 소개하고 사업 담당자 질의응답, 사업계획서 작성 방법 안내 등을 진행한다.


인천TP 관계자는 "스마트공장은 제조 현장의 생산성과 품질을 높이는 핵심 기반"이라며 "이번 설명회가 인천 기업들의 참여를 확대하고 실질적인 혁신 성과로 이어질 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
