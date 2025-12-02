본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

민주당, 사법행정 개혁안 보고회…본격 입법 드라이브

문혜원기자

입력2025.12.02 11:18

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

더불어민주당 사법행정 정상화 태스크포스(TF)는 2일 오전 국회 본청에서 사법행정 개혁안 보고회를 열고 사법개혁 밑그림을 설명했다.

더불어민주당 '사법불신 극복 및 사법행정 정상화 태스크포스(TF)' 단장인 전현희 의원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 사법행정 개혁안 보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 '사법불신 극복 및 사법행정 정상화 태스크포스(TF)' 단장인 전현희 의원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 사법행정 개혁안 보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

전현희 TF 단장은 ▲법원행정처를 폐지하고 비(非)법관 인사가 다수 참여하는 사법행정위원회를 신설해 법관 인사 등을 의결하도록 한 '법원조직법' 개정안 ▲대법관 퇴임 시 일정 기간 대법원 처리 사건 수임을 제한하는 '변호사법' 개정안 ▲법관 '정직' 처분 상한을 1년에서 2년으로 상향하는 '법관징계법' 개정안의 주요 내용을 공개했다. TF는 개정안의 위헌 논란을 불식하기 위한 제도적 장치와 법안 통과의 당위성을 강조했다.


앞서 국회 법제사법위원회는 1일 법안심사1소위원회에서 여당 의원 주도로 내란전담재판부 설치 특별법(내란특별법), 이른바 '법 왜곡죄' 관련 형법 개정안, 판사·검사·수사 업무에 종사하는 경무관급 이상 경찰공무원의 모든 범죄를 고위공직자범죄수사처에서 수사할 수 있게 하는 공수처법 개정안을 강행 처리했다.

내란특별법은 내란전담재판부 도입과 국민의힘 정당보조금을 박탈할 수 있는 규정이 포함됐다. 법왜곡죄는 판검사가 고의로 법리를 왜곡하거나 사실을 조작하면 처벌할 수 있도록 하는 형법 개정안이다. 여당은 오는 4일로 예정된 국회 본회의에 법안을 상정한다. 법안소위 위원장인 김용민 민주당 의원은 "내란전담재판부 설치법과 법왜곡죄를 신속하게 통과시켜 내란을 청산하겠다"고 밝혔다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 [부업의 함정]⑤ "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

홈플러스, 폐점보류 15개 점포 중 5개 점포 영업 중단 검토

새로운 이슈 보기