노원 수락휴, 전국 휴양림 유일 가동률 100%

개장 5개월 만에 여가문화 트렌드 선도

서울 노원구(구청장 오승록)는 지난 7월 17일 개장한 서울 최초의 자연휴양림 '수락휴(休)'가 새로운 여가문화의 트렌드를 선도하고 있다고 2일 밝혔다.

수락휴 야간 전경.

수락산 동막골에 위치한 수락휴는 7월부터 12월분 객실까지 모두 '완판' 행진을 이어가고 있다. 평일과 주말, 성수기와 비수기를 통틀어 숙박시설 가동률 100%는 전국 휴양림 중 유일한 기록이다. 특히 비수기에 접어든 12월분 객실 예약도 평일을 포함해 2분 만에 마감됐다.

수락휴는 지하철역에서 1.6km 거리라는 접근성 외에도 호텔급 객실, 요리연구가 홍신애씨가 운영하는 레스토랑 '씨즌서울 by 홍신애', TV를 없앤 대신 고품질 LP를 갖춘 점이 호평을 받고 있다. 특히 숲속 오두막 느낌의 '트리하우스' 객실의 건축과 아름다운 조경이 사회관계망서비스(SNS)를 통한 바이럴 효과를 증폭시키고 있다.

구글 트렌드 분석 결과, 정식 개장일 이후 '수락휴'의 검색량은 기존 지역 명소를 압도하고 있다. 특히 전국민 대상 객실 정기 예약신청일인 매월 10일경에는 서울숲 공원의 검색량에 육박하는 것으로 나타났다.

여행 전문 유튜버 ‘또떠남’ 채널의 수락휴 영상은 유튜브 쇼츠로 193만 회, 인스타그램에서 101만 회의 조회수를 기록했다. 구 운영 공식 유튜브 채널 "미홍씨"에서도 수락휴 관련 영상이 다른 콘텐츠에 비해 평균 5~10배 가까이 높은 조회수를 기록하고 있다.

수락휴는 대한민국 국토대전 국무총리상, K-DESIGN AWARD 본상을 수상했다. 서울시 뷰티웰니스 관광 100선에는 수락휴와 씨즌서울이 각각 '쉼', '맛' 분야에 동시 선정됐다. 씨즌서울은 2026 블루리본 서베이에도 수록됐다.

지금까지 타 기관 및 단체의 수락휴 벤치마킹은 총 70여 차례에 이르는데, 올해 7월 개장한 시설인 점을 감안하면 2일에 1회꼴에 해당한다. 국립공원관리공단, 산림청을 비롯해 민간 리조트 등 레저·휴양업계 관계자들의 방문이 이어지고 있다.

오승록 노원구청장은 "휴양이든 벤치마킹이든 수락휴를 찾은 모든 분이 '모든 것은 숲으로부터 온다'는 정신에 공감해 주고 계신다"고 말했다.





