하나은행, 하이펀딩 온투업 예치기관 제휴 계약 체결

온투업 이용자들을 위한 입출금·대출 원리금 정산 등 디지털 금융 서비스 지원

핀테크 기들과 협력으로 안심할 수 있는 디지털 금융 생태계 조성



하나은행은 온라인투자연계금융업체 (주)하이펀딩의 예치금 관리 업무를 시행한다고 2일 밝혔다.

온라인투자연계금융업(온투업)을 영위 중인 하이펀딩은 지난 2021년 설립되어 투자자와 차입자 간의 연계 대출을 취급하는 온라인 플랫폼을 기반으로, 주식매입자금대출(스탁론) 상품 등을 운영하고 있다.

하나은행과 하이펀딩은 온투업 예치기관 제휴 계약을 통해 하이펀딩 플랫폼을 이용하는 투자자와 차입자들이 더욱 안정적으로 온투업 서비스를 이용할 수 있도록 협업할 계획이다.

특히, 하나은행은 온투업 서비스를 이용하는 투자자와 차입자들의 자금을 안전하게 관리하고, 온투업 이용자들의 자금 입출금, 대출 원리금 정산 등이 원활하게 이뤄질 수 있도록 디지털 금융 서비스를 지원할 방침이다.

하나은행 관계자는 "하나은행이 보유한 디지털 기술력과 인프라, 금융 노하우를 기반으로 하이펀딩 이용자들이 안정적으로 온투업 서비스를 활용할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "온투업 시장의 건전한 성장을 지원하고, 기술력 있는 핀테크 기업들과의 협력을 확대하는 등 손님이 안심할 수 있는 디지털 금융 생태계를 만들기 위한 노력을 지속하겠다"고 전했다.

하이펀딩 관계자는 "하나은행과의 예치기관 제휴를 통해 보다 안정적이고 신속한 자금 운용 체계를 확립하게 됐다"며 "한층 강화된 자금관리 시스템을 기반으로 다양한 투자 기회와 서비스를 제공하고, 안정성과 혁신이 공존하는 온투업 투자 플랫폼으로 발전해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





