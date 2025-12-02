농협은행, FDI특화자문센터 출범

외국인투자기업 금융지원 강화

NH농협은행이 국내 진출을 추진하는 외국인투자기업을 전문적으로 지원하기 위해 서울 강남 소재 '삼성역금융센터'를 제1호 'NH FDI 특화자문센터(NH Foreign Direct Investment Advisory Center)'로 지정했다고 밝혔다.

이 센터는 외국인직접투자 및 국내 증권투자를 희망하는 외국인투자가를 대상으로 계좌 개설·투자 자금 이체 등 금융거래 지원, 투자 신고 및 관련 규정 검토, 기업별 전담 직원(RM) 배치 등 투자 전 과정에 걸쳐 전문화된 원스톱 서비스를 제공한다. 특히 투자 과정에서 어려움을 겪는 신고 절차, 계좌 개설, 외화 자금 이체 등에 대한 실질적인 지원을 강화했다.

조장균 농협은행 외환사업부장은 "이번 제1호 NH FDI 특화자문센터 출범을 시작으로 외국인투자기업 지원 체계를 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "앞으로 설명회 개최와 유관기관 협업 확대 등을 통해 FDI 고객에게 보다 전문적이고 체계적인 종합 금융 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

채대철 NH투자증권 Premier Blue 삼성동센터 센터장(왼쪽부터), 조장균 농협은행 외환사업부장, 조용준 농협은행 삼성역금융센터장, 이윤지 농협은행 삼성역금융센터 지점장이 지난 1일 서울 강남 소재 삼성역금융센터에서 'NH FDI 특화자문센터' 현판식을 가졌다. 농협은행 AD 원본보기 아이콘





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>