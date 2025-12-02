본문 바로가기
기보, 한국과학기술지주와 기술기업 M&A 활성화 맞손

이성민기자

입력2025.12.02 08:33

시계아이콘00분 23초 소요
M&A 플랫폼 기반으로 뒷받침

기술보증기금은 전날 기보 서울사무소에서 한국과학기술지주와 '기술지주회사의 M&A(인수합병) 활성화를 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다고 2일 밝혔다.


이번 협약은 기술지주회사가 출자한 우수 기술기업의 M&A를 촉진하고 벤처투자 시장의 선순환 구조를 강화하기 위해 마련됐다. 기보의 민관협력 M&A 플랫폼과 KST의 기술기업 네트워크를 연계해 중소벤처기업의 M&A 전 주기에 걸친 종합 지원체계를 구축할 계획이다.

기술보증기금은 1일 기보 서울사무소에서 한국과학기술지주와 '기술지주회사의 M&A(인수합병) 활성화를 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다. 기술보증기금

기술보증기금은 1일 기보 서울사무소에서 한국과학기술지주와 '기술지주회사의 M&A(인수합병) 활성화를 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다. 기술보증기금

협약에 따라 KST는 출자회사를 대상으로 기보의 M&A 플랫폼을 적극적으로 홍보하고, M&A 수요기업을 발굴해 기보에 추천한다. 기보는 추천기업에 M&A 거래정보망을 통한 전문 중개서비스를 제공하고 인수자금이 필요한 경우 M&A 보증도 연계 지원할 방침이다.


이상창 기보 이사는 "앞으로도 M&A 플랫폼을 기반으로 우수기술을 보유한 중소벤처기업의 M&A를 적극적으로 지원하고 유관기관과의 협력을 강화해 벤처투자시장의 선순환 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
