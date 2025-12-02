본문 바로가기
오픈AI, 스라이브홀딩스 지분 투자…'순환 거래' 지적

이승형기자

입력2025.12.02 08:58

챗GPT 개발사 오픈AI가 벤처 투자회사 스라이브 캐피털이 설립한 회사인 스라이브 홀딩스에 지분 투자를 한다고 1일(현지시간) 발표했다.


오픈AI는 스라이브 홀딩스 관계사들 내부에 연구·제품·엔지니어링 팀을 배치해 기업 운영의 효율성을 높이고 서비스 품질을 강화할 계획이라고 밝혔다. 브래드 라이트캡 오픈AI 최고운영책임자(COO)는 "이번 파트너십은 최첨단 인공지능(AI) 연구와 배포가 조직에 신속히 적용될 때 비즈니스 운영과 고객 참여 방식을 혁신할 가능성을 보여주기 위한 것"이라며 "전 세계 기업과 산업이 오픈AI와 깊이 협력하는 모델이 되길 바란다"고 했다. 다만 오픈AI는 스라이브 홀딩스 지분 인수 규모나 금액에 관해서는 밝히지 않았다.

미 경제매체 CNBC 등은 스라이브 홀딩스에 대한 오픈AI의 이번 투자로 순환적 거래가 추가됐다고 짚었다. 앞서 오픈AI는 AMD, 코어위브 등 협력사에도 지분 투자를 한 바 있다.


스라이브 캐피털은 오픈AI에 투자한 주요 벤처회사 중 하나다. 스라이브 캐피털은 AI 관련 기업을 창업하거나 인수하기 위해 지난 4월 스라이브 홀딩스를 설립했다. 2010년 조시 쿠슈너가 설립한 스라이브 캐피털은 소수 기업에 집중적으로 투자하고 그 지분을 수년간 보유하는 전략으로 유명하다.


한편 오픈AI는 이날 글로벌 컨설팅 회사 액센추어와의 협업도 발표했다. 오픈AI는 자사의 기업용 서비스인 챗GPT 엔터프라이즈가 액센추어 직원 수만 명에게 제공될 것이라고 밝혔다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
