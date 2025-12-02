본문 바로가기
용인시, 보정동 큰솔근린공원 맨발길 새단장

정두환기자

입력2025.12.02 08:29

00분 17초 소요
폭 늘리고 전면 재포장…휴식·안전시설도 보강

경기도 용인시는 기흥구 보정동 큰솔근린공원 내 맨발길 정비사업을 마무리했다고 2일 밝혔다.

새롭게 단장한 용인 기흥구 보정동 큰솔근린공원의 맨발길. 폭을 늘리고 바닥의 흙도 교체했다. 용인시 제공

시는 정비사업을 통해 맨발길의 전체 구간과 폭을 확대하고 전면 재포장했다.


이에 따라 맨발길 면적은 117㎡에서 176㎡로 늘리고 재질도 마사토에서 황토를 혼합한 재질로 변경해 보행감을 높였다.

맨발길에는 미끄러짐 사고 방지를 위해 원주목 경계도 설치했으며, 시민들이 편하게 쉴 수 있도록 등의자와 그늘막 퍼걸러 등 휴식 시설을 추가로 설치했다.


시 관계자는 "시민이 일상 속에서 건강을 관리하고 여가를 즐길 수 있는 공간을 확보하기 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
