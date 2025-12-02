진주시, '진주 크리스마스트리 참 빛 문화축제' 개막

진주대첩 역사공원서 점등·개막식…연말까지 빛의 향연



경남 진주시의 대표 겨울 축제인 '제10회 진주 크리스마스트리 참 빛 문화축제'가 진주대첩 역사공원에서 시민과 방문객이 함께하는 개막식을 갖고 연말까지 빛의 향연을 이어간다.

이번 축제는 올해로 10회째를 맞은 가운데 진주시기독교총연합회(회장 박형호)가 주최하고, 진주 크리스마스트리 참 빛 문화축제위원회가 주관한다. '참 빛 문화축제'는 시민이 직접 참여하고 함께 즐기는 겨울 축제로 자리매김하며, 진주시를 대표하는 연말 문화행사로 자리 잡고 있다.

이날 개막식은 해운대 버스커로 알려진 동요 '아빠 힘내세요'의 작곡가 한수성씨와 '붐비트 밴드'의 식전 공연을 시작으로 진주 장로합창단, 블루드림 콰이어 등의 공연으로 진행됐다.

이어 펼쳐진 점등식과 함께 본격적인 축제 분위기가 조성됐으며, 진주대첩 역사공원의 겨울 정취를 더하는 빛의 조형물들이 시민들에게 따뜻한 연말의 감성을 전달할 예정이다.

'참빗과 나눔으로 하나 되는 진주'라는 슬로건을 내건 이번 축제는 축제 기간에 다양한 이벤트와 함께 풍성한 볼거리가 제공된다.

특히 12월 6일과 7일, 13일과 14일, 20일과 21일, 24일과 25일, 27일과 28일 등 총 10일간은 오후 6시부터 진주대첩 역사공원에서 문화공연과 함께 솜사탕, 붕어빵 무료 나눔 이벤트도 펼쳐진다. 아울러 진주 로데오거리에서는 미디어아트 전시회가 열려 축제의 볼거리가 더욱 풍성해질 전망이다.

조규일 진주시장은 "진주대첩 역사공원에서 처음 개최되는 이번 축제가 시민들에게 새로운 볼거리와 감동을 전해줄 것으로 기대한다"며 "겨울밤의 따뜻한 빛 아래에서 이웃과 정을 나누는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

박형호 진주 크리스마스트리 참 빛 문화축제위원회 위원장은 "축제를 통해 많은 시민이 희망과 위로를 경험하길 바란다"며 "가족, 친구, 이웃 모두가 함께 즐길 수 있는 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





