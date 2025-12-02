본문 바로가기
세종수목원 연말 '무료입장', 크리스마스엔 야간 개장도

대전=정일웅기자

입력2025.12.02 07:45

연말연시 국립세종수목원이 무료로 개방된다. 크리스마스에는 야간에도 개장해 방문객이 수목원에서 추억을 쌓을 기회를 제공한다.


한국수목원정원관리원은 이달 24~31일(29일 휴관일 제외) 특별 무료입장 행사를 진행, 24~26일에는 야간개장을 운영한다고 2일 밝혔다.

세종수목원 12월 전시 및 문화공연 포스터. 한국수목원정원관리원 제공

행사는 올해 세종수목원이 한국관광 100선에 2회 연속 선정된 것을 기념하고 고객 성원에 보답한다는 취지로 진행한다.


행사 기간 특별공연도 준비됐다. 6일과 13일에는 '겨울 마술쇼', 20일에는 '교과서 음악여행', 24~25일에는 '크리스마스 뮤지컬 콘서트'가 연이어 열린다.


특히 7일에는 국제 베니스AI 영화제 등 다수 국제 AI 영화제에서 이름을 알린 방준식 국민기자의 AI 영화 '빈센트'가 상영된다. 또 캐리커쳐 전문작가 샨티가 현장을 찾아 사계절전시온실에서 관람객에게 캐리커쳐를 그려주는 이벤트로 진행할 예정이다.

열대온실에서는 '산타의 여름휴가'를 주제로 이색 특별전시가 열린다. 전시 공간에는 열대식물을 활용한 이색적 크리스마스트리가 설치돼 열대우림에서 산타의 휴가를 엿보는 듯한 특별한 풍경을 자아낼 것이라고 한수정은 소개했다.


신창호 세종수목원장은 "올 한해 세종수목원에 보내준 국민 성원에 감사드리는 마음으로 연말연시 특별행사를 기획해 진행하기로 했다"며 "많은 분이 세종수목원을 찾아 따듯하고 행복한 연말연시를 보낼 수 있길 바란다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
