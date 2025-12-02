본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

국방부, 법무관리관·감사관 업무배제 "12·3 엄중처벌"

유제훈기자

입력2025.12.02 07:38

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국방부가 법무관리관과 감사관을 업무 배제했다. 12·3 비상계엄 관련자 처벌과 관련해 '솜방망이 징계' 논란이 인데 따른 차원이다.


국방부는 지난 1일 "안규백 장관이 12·3 불법 계엄 후속 조치와 관련해 인적 쇄신 차원에서 법무관리관과 감사관을 업무에서 배제했다"면서 "국방부는 12·3 불법 계엄 관련 사안을 보다 철저하게 조사해 엄중 처벌하고, 헌법 존중 정부혁신 태스크포스(TF)의 원활한 활동을 지원할 것"이라고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 국방부는 12·3 비상계엄 당시 이른바 '계엄 버스'에 탑승했던 김상환 육군 법무실장에 대해 근신 10일 처분을 내렸으나, 김민석 국무총리가 "엄정하게 재검토하라"며 징계를 취소하자 다시 징계위원회를 열어 중징계에 해당하는 강등 처분 내린 바 있다. 전날엔 '채상병 사건' 당시 국방비서관을 지낸 임기훈(예비역 육군 중장) 전 국방대 총장이 전역 직전 정직 1개월 처분을 받았던 사실이 알려지기도 했다.

한편 국방부는 12·3 비상계엄과 관련한 자체 감사 결과를 조만간 발표한다. 아울러 헌법 존중 정부혁신 TF의 조사도 이어갈 예정이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기' 1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

부정적 인식과 실패 부담으로 창업 꺼리는 청년들…27.6%만 "의향 높다"

새로운 이슈 보기