함양군, 공공하수도 운영…우수기관 선정 2년 연속 쾌거

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.02 08:41

'2025년 공공하수도 운영관리 실태평가'
환경청별(낙동강청) 우수기관 선정

경남 함양군은 기후 에너지환경부가 주관한 '2025년 공공하수도 운영관리 실태평가'에서 환경청별(낙동강청) 우수기관에 선정됐다고 2일 밝혔다.


기후 에너지환경부는 경쟁력 있는 하수도 시스템의 구축과 운영관리의 효율성 제고를 위해 매년 전국 160개 지자체를 대상으로 인구수 기준 4개의 그룹(Ⅰ~Ⅳ)으로 나눠 운영관리 실태를 평가하고 있다.

함양군 2025년 환경청별 우수기관 선정 단체 사진

함양군 2025년 환경청별 우수기관 선정 단체 사진

함양군은 하수도 안전관리 대응, 하수처리 효율, 하수도 보급률 등 전 분야에서 우수한 성과를 거둬 환경청별(낙동강청) 우수기관에 선정됐다. 이로써 지난해 전국 우수기관 선정에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다.


현재 함양군은 3개의 공공하수처리장과 51개의 소규모 처리장을 운영 중이며, 지속해서 노후 관로 정비, 악취 저감 시설 확충, 슬러지 처리 효율 개선 등 시설 개선 및 공공 하수처리구역 확대 사업을 추진하고 있다.


이를 통해 지역 주민의 쾌적한 생활환경 조성은 물론 수질 보전에 크게 이바지해왔다.

김학양 상하수도사업소장은 "공공하수도의 안정적이고 체계적인 운영 관리를 위한 노력이 다시 한번 결실을 보아 기쁘다"라며 "성과에 안주하지 않고 부족한 부분을 보완하고 개선해서 공공하수도 서비스 향상은 물론 공공수역의 수질개선을 위해 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
