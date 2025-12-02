끊어진 끈 잇고, 소실된 얼굴 되살리고

국립고궁박물관, 20년 보존과학 성과 한자리에

대한제국 옥렴 첫 공개·태조어진 디지털 복원

고려 나전칠기 '나전국화넝쿨무늬상자'의 제작 기법 규명 코너

국립고궁박물관은 3일부터 내년 2월 1일까지 2층 기획전시실에서 개관 20주년 특별전 'RE:BORN, 시간을 잇는 보존과학'을 연다.

보존과학을 단순한 복원 기술이 아닌, 유산의 생명을 연장하고 그 가치를 미래로 잇는 과정으로 조명하며 수행 중인 다양한 과학 기반 연구를 소개한다.

전시는 보존처리, 과학 분석, 복원·복제 등 세 섹션으로 구성된다. 1부 '보존처리, 시간을 연장하다'에서는 최초로 공개하는 대한제국 추정 유물 '옥렴'을 비롯해 '색회꽃무늬항아리' 등 박물관의 20년 보존처리 성과를 소개한다. 옥으로 '희(囍)'자를 짠 발(簾) 형태의 옥렴은 연결 끈이 끊어지고 구슬 일부가 탈락한 상태여서, 현재 구조 보강 작업이 진행 중이다.

2부 '분석연구, 시간을 밝히다'에서는 과학적 분석으로 유물의 제작기법과 시대를 규명하는 과정을 소개한다. 지난해 일본에서 환수한 고려 나전칠기 '나전국화넝쿨무늬상자'의 X선 조사 결과를 공개하고, 왕실 의례용 도장 '어보'의 재질·성분 분석 결과를 함께 선보인다.

디지털 복원한 '태조어진' 코너

3부 '복원·복제, 시간을 되살리다'에서는 1910년대 유리건판 사진과 전주 경기전 봉안본을 토대로 디지털 복원한 '태조어진'을 전시한다. 화재로 절반가량 훼손된 소장본을 복원한 절차와 기술도 구체적으로 보여준다.

전시장에는 보존과학자의 사고방식을 체험할 수 있는 인터랙티브 콘텐츠가 마련된다. 특별 강연(3회)과 어린이 대상 교육 프로그램(12회)도 운영될 예정이다.





