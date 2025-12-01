본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

진해서 좌회전하다 넘어진 트레일러, 유해화학물질 유출 … 긴급방제

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.01 22:03

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
경남 창원시 진해구 용원동의 한 도로에서 좌회전 중 전도된 차량에서 유해화학물질이 유출돼 방제작업이 벌어지고 있다. 창원소방본부 제공

경남 창원시 진해구 용원동의 한 도로에서 좌회전 중 전도된 차량에서 유해화학물질이 유출돼 방제작업이 벌어지고 있다. 창원소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

1일 오후 3시 20분께 경남 창원시 진해구 용원동의 한 도로에서 유해화학물질을 실은 트레일러가 좌회전하다 옆으로 쓰러졌다.


차량이 전도되는 충격으로 컨테이너가 차량에서 떨어져 나갔고 컨테이너에 실려 있던 플라스틱 통에서 유해 물질 400ℓ가량이 외부로 유출됐다.

해당 물질은 '메틸린 다이페닐 다이아이소시아네이트(MDI)'로 주로 접착제, 코팅제, 폴리우레탄 수지 등 산업용 소재에 사용되는 고분자 합성 원료이다.


유출 시 생성된 증기나 비산 분진 흡입을 주의해야 하는 것으로 알려졌다.


소방 당국에 따르면 트레일러에 실려 있던 컨테이너 2개에는 각 16개씩 총 32개의 통이 실린 것으로 파악됐으며 이 가운데 일부만 유출된 것으로 추정됐다.

인명피해는 발생하지 않았다.


소방 당국은 인원 28명, 장비 10대를 동원해 모래, 모래주머니, 흡착포 등으로 현장에 유출된 물질을 걷어냈다.


사고 차량은 진해구 웅동 컨테이너 보관소에서 출발해 진해 고려신항 항만 터미널로 향하던 중으로 파악됐다.


경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위와 피해 규모 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기' 1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내란특검, 비상계엄 ‘檢 선관위 출동 의혹’ 대검 압수수색

새로운 이슈 보기