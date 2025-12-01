대전 '사랑의 온도탑' 제막식...나눔 목표액 67억 9000만원

'희망2026 나눔캠페인' 출범...내년 1월 31일까지 모금

대전시와 대전사회복지공동모금회가 1일 오후 대전시청 남문 광장에서 '희망 2026 나눔 캠페인'의 시작을 알리는 출범식과 사랑의 온도탑 제막식 행사를 가졌다.

이날 출범식에는 이장우 대전시장을 비롯해 조원휘 대전시의회 의장, 설동호 대전교육감, 5개 자치구 구청장, 기업대표 등 총 100여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

연말연시 이웃사랑 캠페인의 시작을 알리는 이번 행사는 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 대전'이라는 슬로건으로, 어려운 이웃을 돕기 위해 1일부터 내년 1월 31일까지 62일간 집중모금을 실시한다.

이번 캠페인은 3개 방송사와 함께하는 언론모금, 사랑의 계좌를 통한 모금과 QR코드, ARS, 온라인 기부 등 다양한 모금 방법을 통해 기부에 참여할 수 있다.

사랑과 나눔을 온도로 나타내는 '사랑의 온도탑'은 나눔 목표액의 1%에 해당하는 6,790만 원이 모일 때마다 온도가 1도씩 올라가며 목표액을 달성하면 100도가 된다. 올해 나눔 목표액은 67억 9000만 원이다.

한편 이날 출범식에서는 대전의 주요 기업의 성금 전달식이 함께 진행됐다. 대전의 대표적인 향토기업 계룡건설산업(주)에서 2억 원, 로쏘(주) 성심당에서 1억 5000만 원을 기탁했다.

이외에도 하나은행 1억 원, ㈜금성백조주택 1억 원, 한국철도공사 1억 원, 한화에어로스페이스㈜ 대전R&D캠퍼스 5000만 원의 성금을 기탁했다.

유재욱 대전사회복지공동모금회장은 "시민 여러분의 나눔이 지역 소외계층을 도와줄 수 있는 희망"이라며 "우리 지역에서 모인 성금은 대전 지역 내 어려운 이웃과 복지시설에 사용되므로 시민, 기업, 단체의 적극적인 참여로 따뜻함이 전달되길 바란다"고 말했다.

이장우 대전시장은 "지속되는 경기침체 속에서도 시민들의 따뜻한 마음이 모여 어려운 이웃에게 큰 힘이 되고 있다"며 "대전의 나눔 전통이 올해도 사랑의 온도 100도를 향해 힘차게 이어지길 바란다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>