'중국의 구글' 바이두 30% 감원 칼바람…"AI 부서만 살아남았다"

'중국판 구글' 바이두 대규모 감원 단행

최대 30% 인력 감축…AI 부문은 그대로

'중국의 구글'로 불리는 바이두(百度)가 대규모 구조조정에 돌입하면서 중국 IT 업계에서도 AI 기반 구조조정이 본격화하고 있는 분석이 나왔다.

1일 중국 경제매체 차이신에 따르면 바이두는 최근 여러 부서에서 감원을 시작하면서 부서별로 10~30%에 달하는 인력 감축에 들어갔다. 회사 측은 이번 구조 조정에 대해 "연말에 이뤄지는 통상적인 수준"이라며 "감원 목표치는 없다"고 차이신에 밝혔다. 그러나 직원들은 현재 감축 규모가 예년 수준을 넘어섰다고 전했다.

이번 구조조정은 검색·광고 등 기존 사업부에 집중된 반면, AI 대모델·자율주행 관련 사업부는 상대적으로 감원 폭이 작은 것으로 알려졌다.

차이신은 이번 감원의 배경에 AI 도구를 업무에 적극적으로 도입한 영향이 있다고 짚었다. 바이두 개발 조직에서는 AI 코딩 도구를 활용하면서 개발 효율이 높아졌고, 비개발 부문에도 생성형 AI 도입으로 업무 능률이 크게 올랐다는 것이다. 그 결과 과거 인력이 많이 투입되던 프로젝트도 인력 수요가 크게 줄었다는 설명이다.

바이두의 전통 사업이었던 검색 광고 사업의 실적 악화도 구조 조정의 주요한 배경이다. 바이두 검색 광고 사업은 최근 다섯 분기 연속 실적이 하락했으며, 올해 들어선 그 낙폭이 더 커지는 추세다. 반면 AI 분야 사업 수익은 전년 대비 두 자릿수 증가세를 이어가고 있다. 특히 AI 분야 주요 수익원으로 기대되는 AI 클라우드 사업의 3분기 수익은 전년 동기 대비 33% 성장률을 기록했다.

아울러 바이두는 AI 사업부 위주의 조직 개편도 진행하고 있다. 자체 대형언어모델(LLM)인 '원신(文心)' 개발 조직을 개편하고, 지난달 25일엔 범용 AI 대모델 개발을 맡은 '기초 모델 연구부'와 사업별 특화 모델을 담당하는 '응용 모델 연구부' 두 개의 조직도 신설했다. 세 조직 모두 최고경영자(CEO) 직속 조직이다.

이번 조치는 중국 주요 IT 기업들도 AI 전환 과정에서 기존 조직을 재구성하는 단계로 들어섰다는 신호로 풀이되고 있다. 생성형 AI가 단순한 기술을 넘어 실제 인력 운영 방식에 영향을 미치고 있는 만큼, 이러한 조정 흐름이 향후 다른 기업들로 확산할 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.





