본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

이미 71% 뛰었는데 "내년에도 더 오른다"…금보다 뜨거운 은

김현정기자

입력2025.12.01 18:27

수정2025.12.01 19:03

시계아이콘01분 09초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

은 현물가 온스당 57달러
금값 상승률은 54%

올해 국제 은 가격 상승률이 71%를 기록해 금값 상승률을 제친 것으로 나타났다.


1일 미국 경제 매체 CNBC 등에 따르면 글로벌 경제 불확실성 등의 여파로 올해 안전자산의 인기가 치솟으면서 은 가격은 금과 함께 고공행진을 거듭해왔다.

서울 종로구 한국금거래소에서 관계자가 실버바를 선보이고 있다.

서울 종로구 한국금거래소에서 관계자가 실버바를 선보이고 있다.

AD
원본보기 아이콘

특히 국제 은 현물 가격은 지난달 중순 트로이온스(이하 온스·약 31.1g)당 54.47달러를 기록해 올해 연초 대비 71% 뛴 것으로 나타났다. 같은 기간 금 가격 상승률은 54%였다.

블룸버그에 따르면 은 현물가는 10월 중순 이후 일시적으로 하락했다 다시 상승세를 보이며 한국시간 1일 오전 10시 20분 기준 온스당 56.2~57.6달러로 최고가를 경신했다.


은 가격이 최고가 행진을 이어가는 것은 최근 50년 사이 세 번째 일이다. 첫 번째는 1980년 1월 미국의 석유 갑부 헌트 형제가 세계 은 공급량의 3분의 1을 쥐고 시장을 장악하려고 했던 때였고, 그다음은 2011년 미국 부채한도 위기 당시 안전자산으로서 금·은의 인기가 폭발하던 당시였다.


미국 금융투자사 인베스코에서 원자재 상품을 총괄하는 폴 심스는 CNBC와의 인터뷰에서 "은의 출하 수요를 맞추기 위해 은을 컨테이너선이 아닌 비행기로 운송해야 하는 경우가 나오고 있다"며 "장기적으로 볼 때 은은 비교적 고가를 유지할 것으로 보이며, 당분간 가격이 더 오를 공산이 있다"고 내다봤다.

올해 은 가격 급등의 원인은 복합적이라고 CNBC는 분석했다. 만성적인 공급난과 함께 수요 증가까지 겹쳤다는 것이다. 더구나 공급난 때문에 은 가격은 내년에도 계속 오를 것이란 관측이 나온다. 우선 최근 10년 사이 중·남미 지역에서 은 광산의 생산량이 줄면서 공급난이 이어지고 있다. 게다가 세계 최대 은 소비국인 인도에서 수요 증가가 늘면서 은값을 더욱 밀어 올리고 있다. 인도에서는 보석·장신구와 식기 등에 은을 즐겨 쓰면서 매년 약 4000t의 은을 소비하는 데다 투자 수단으로도 은을 선호한다.


제조업에서 은 수요가 느는 것 또한 은값 상승의 주요 원인 중 하나다. 은은 뛰어난 전기·열 전도성 때문에 전기차나 인공지능(AI) 관련 부품, 이차전지, 태양광 패널 등 다양한 첨단 산업 분야에서 활용된다.


인베스코의 심스는 "은은 귀금속과 산업용 금속을 오가는 존재"라며 "배터리와 태양광 등 사례에서 볼 수 있듯 화석 연료를 넘어서 전기 에너지 중심으로 세상과 기술이 진보하면서 그 값어치가 더 올라갈 것"이라고 했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 공무원, 중국선 '인기' 1명 뽑는데 6470명 몰렸다…한국 청년들 외면하는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내란특검, 비상계엄 ‘檢 선관위 출동 의혹’ 대검 압수수색

새로운 이슈 보기