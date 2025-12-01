본문 바로가기
'산업용 수소 정제' 덕양에너젠, 내년 코스닥 상장 추진

김진영기자

입력2025.12.01 17:41

수소 전문기업 덕양에너젠이 1일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다.


회사가 제출한 증권신고서에 따르면 덕양에너젠은 내년 1월 수요 예측과 청약을 거쳐 코스닥 시장에 입성할 계획이다.

희망 공모가 8500원~1만원에 총 750만주를 공모한다. 미래에셋증권과 NH투자증권이 공동 대표 주관을 맡았다.


최근 3개년(2022∼2024년) 매출액 연평균 성장률은 10.6%이다. 올해 3분기 매출액은 1047억원, 영업이익은 42억원이다.


2020년에 설립된 덕양에너젠은 석유화학 공정 등에서 발생하는 부생수소를 고순도 산업용 수소로 정제해 공급하는 업체다. 이러한 고순도 수소는 정유, 석유화학 산업 전반에서 필수적인 공정가스로 활용된다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
