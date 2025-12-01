"주거지 18m 앞 GTX 변전소가 말도 안돼"…동대문구 강경 대응

국토부에 직권취소 요구, 주민 반대 집회 이어져

이필형 동대문구청장 “전국 어디서도 보기 힘든 위험한 입지"

서울 동대문구(구청장 이필형)가 수도권광역급행철도(GTX) B·C노선 청량리 변전소 설치와 관련해 “주민 생명과 안전에 대한 심각한 위협”이라며 강경 입장을 나타냈다고 1일 밝혔다.

지난달 29일 청량리역 인근에서 열린 'GTX 청량리변전소 설치계획 반대집회'에 참석한 이필형 동대문구청장은 "수도권은 물론 전국 어디에서도 보기 힘든 위험한 입지"라며 "전자파, 화재, 심리적 불안을 고려할 때 청량리 변전소 원안은 어떤 명분으로도 수용할 수 없다"고 강조했다.

논란은 변전소와 주거지 간 이격 거리가 당초 환경영향평가 초안의 36m에서 실시계획 승인 과정에서 18m로 축소되면서 불거졌다. 시공사 측은 주민설명회에서 "전자파 수치가 가정용 전자레인지 수준"이라고 설명했지만, 주민들의 불신은 해소되지 않았다. 구에 접수된 관련 민원은 연간 2만 건을 넘었고, 1인 시위와 주말 집회가 1년 넘게 계속되고 있다.

동대문구는 국토교통부, 국가철도공단 등과 협의하며 대체 부지 설계안을 제시했다. 구는 지난 5월 10일 국토부에 청량리역 인근 GTX 변전소 설치 승인에 대한 직권 취소와 이전을 공식 요청했다. 전원개발촉진법을 준용한 입지선정위원회 재구성과 입지 재선정도 요구한 상태다.

이 구청장은 "GTX 사업의 필요성은 인정하지만, 주민 안전과 맞바꾸는 개발은 있을 수 없다"며 "구민이 납득할 수 있는 새로운 안이 마련될 때까지, 주민과 함께 끝까지 싸우겠다"고 밝혔다.





