10주년 여행 떠나는 '응팔' 식구들…19일 첫 방송

김진선기자

입력2025.12.01 16:13

출연 배우들 1박 2일 여행 떠나는 모습 담아
배우 류준열, 개인적인 일정으로 불참

인기리에 방영된 tvN 드라마 '응답하라 1988' 방영 10주년을 맞아 출연 배우들이 함께 1박 2일 여행을 떠나는 모습을 담은 예능프로그램이 시청자들을 찾는다.


tvN은 1일 "'응팔' 방영 10주년을 기념해 기획한 여행 예능 '응답하라 1988 10주년'이 오는 19일 첫 방송 한다"고 밝혔다. 이 예능은 제작사 에그이즈커밍의 나영석·신건준 PD가 연출을 맡았다.

'응답하라1988' 멤버들이 방송 10주년을 맞아 떠나는 1박 2일 여행을 담은 예능tvN '응답하라 1988 10주년'이 방영된다. tvN

10주년 MT에는 배우 성동일, 이일화, 라미란, 김성균, 최무성, 김선영, 류재명, 류혜영, 혜리, 류준열, 고경표, 박보검, 안재홍, 이동휘, 최성원, 이민지 등 '응팔' 신드롬을 이끈 배우들이 총출동한다. 10주년 MT를 비롯해 쌍문동 골목의 레전드 추억을 소환한 다채로운 콘텐츠가 준비될 것으로 알려졌다. 다만 류준열은 개인적인 일정으로 참석하지 못했다.

'응팔' 10주년 MT 현장을 담은 대표 이미지도 공개됐다. '덕선이'로 사랑받은 혜리를 비롯해 '택이' 박보검, '개딸 아버지' 성동일, '치타여사' 라미란 등 10년 전 그 모습 그대로다. 10주년을 기념하는 현수막에는 '들린다. 응답한다. 그리움이 답한다'라는 문구가 적혀있다.

'응답하라1988' 멤버들이 방송 10주년을 맞아 떠나는 1박 2일 여행을 담은 예능tvN '응답하라 1988 10주년'이 방영된다. tvN

이와 함께 공개된 15초 티저 영상에는 10주년을 기념해 단체 촬영에 나선 쌍문동 가족들의 모습이 생생하게 담겼다. 라미란은 '모이기가 드럽게(더럽게) 힘드네'라며 특유의 넉살을 발휘한다.


2015년 11월부터 2016년 1월까지 방송된 '응팔'은 쌍팔년도 쌍문동, 한 골목 다섯 가족의 모습을 담은 작품으로 신원호 감독과 이우정 작가가 의기투합한 작품이다. 당시 전국 가구 기준 평균 18.8%(닐슨코리아, 유료 플랫폼 기준)의 자체 최고 시청률을 기록하는 등 인기를 누렸다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
