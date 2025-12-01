본문 바로가기
기아, 11월 26만2065대 판매…전년비 소폭 감소

오현길기자

입력2025.12.01 16:04

스포티지 최다 판매…쏘렌토·셀토스 뒤이어

기아는 지난달 국내 4만7256대, 해외 21만3889대, 특수 920대 등 26만2065대를 판매해 전년 동기 대비 0.8% 감소했다고 1일 밝혔다. 국내는 지난해 같은 기간과 비교해 1.6%, 해외는 0.8% 감소한 수치다.


스포티지가 4만9351대로 가장 많이 판매됐으며 쏘렌토가 2만5282대, 셀토스가 2만2293대 순이었다.

국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 1만47대가 팔렸다. 승용은 레이 4216대, K5 3827대, K8 2569대 등 총 1만2600대가 판매됐다.


RV는 쏘렌토를 비롯해 스포티지 6868대, 카니발 5305대, 셀토스 4640대, 니로 1379대 등 총 3만760대가 팔렸다.


상용은 봉고Ⅲ가 2814대 팔리는 등 총 3896대가 판매됐다.

해외에서는 스포티지가 4만2483대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 되었고 쏘넷이 1만9320대, 셀토스가 1만7653대로 뒤를 이었다.


특수 차량은 국내에서 669대, 해외에서 251대 등 총 920대를 판매했다.


기아 관계자는 "주요 SUV 하이브리드 모델, EV5, PV5 등 친환경차 모델을 앞세워 판매를 개선해 나갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

