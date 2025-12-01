본문 바로가기
자동차

현대차, 11월 글로벌 판매 2% 줄어…내수·수출 동반 감소

우수연기자

입력2025.12.01 16:01

현대자동차는 올해 11월 글로벌 판매 대수가 전년 동월 대비 2.4% 감소한 34만9507대로 집계됐다고 1일 밝혔다.


11월 한 달간 판매량은 국내 6만1008대, 해외 28만8499대로, 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 3.4% 줄었으며 해외 판매는 2.2% 감소한 것으로 집계됐다.

현대차 그랜저. 현대차 제공

국내 시장 판매 차종을 살펴보면, 세단은 그랜저 6499대, 쏘나타 5897대, 아반떼 5459대 등 총 1만8099대를 팔았다.


RV(레저용차량)는 팰리세이드 5124대, 싼타페 3947대, 투싼 5384대, 코나 2743대, 캐스퍼 2292대 등 총 2만2643대가 판매됐다.


포터는 4109대, 스타리아는 2500대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 2113대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 3721대, GV80 3203대, GV70 3770대 등 총 1만1465대가 팔렸다.


현대차는 11월 해외 시장에서는 전년 동월보다 2.2% 감소한 28만8499대를 판매했다.


현대차 관계자는 "현지 수요와 정책에 적합한 판매·생산 체계를 강화하겠다"며 "하이브리드 차량의 판매 볼륨을 유지하는 한편 경쟁력 있는 신차 출시를 통해 시장 점유율을 확대할 계획"이라고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

