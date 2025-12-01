현대차, 11월 글로벌 판매 2% 줄어…내수·수출 동반 감소

현대자동차는 올해 11월 글로벌 판매 대수가 전년 동월 대비 2.4% 감소한 34만9507대로 집계됐다고 1일 밝혔다.

11월 한 달간 판매량은 국내 6만1008대, 해외 28만8499대로, 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 3.4% 줄었으며 해외 판매는 2.2% 감소한 것으로 집계됐다.

국내 시장 판매 차종을 살펴보면, 세단은 그랜저 6499대, 쏘나타 5897대, 아반떼 5459대 등 총 1만8099대를 팔았다.

RV(레저용차량)는 팰리세이드 5124대, 싼타페 3947대, 투싼 5384대, 코나 2743대, 캐스퍼 2292대 등 총 2만2643대가 판매됐다.

포터는 4109대, 스타리아는 2500대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 2113대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 3721대, GV80 3203대, GV70 3770대 등 총 1만1465대가 팔렸다.

현대차는 11월 해외 시장에서는 전년 동월보다 2.2% 감소한 28만8499대를 판매했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



