서울시교육청, '학교로 찾아가는 유괴 예방교육' 시범운영

오주연기자

입력2025.12.02 06:00

최근 초등학생을 대상으로 한 유인·미수 사례 등이 늘자, 서울시교육청이 예방 교육에 나서기로 했다.


2일 서울시교육청은 서울경찰청과 함께 서울 12개 초등학교의 1~3학년 학생을 대상으로 '학교로 찾아가는 유괴 예방교육'을 시범 운영한다고 밝혔다.

이번 교육은 저학년 발달 특성을 고려한 공연형 예방교육과 서울경찰청의 전문 안전교육을 결합한 혼합형 프로그램으로 구성됐다. 경찰은 각 학교에 배정된 관할 경찰서를 중심으로 ▲학교 주변 위험 요인 점검 ▲아동안전지킴이집 등 지역 안전 거점 안내 ▲핵심 행동요령 및 신고 절차 지도 등 사전 컨설팅과 현장 교육을 지원한다.


시교육청은 유괴 예방교육과 함께 겨울방학을 앞두고 학생들의 위기 대응 역량 강화를 위해 서울특별시학교안전공제회와 협력한 '찾아가는 맞춤형 안전체험 교육'을 추진한다. 총 37개 학교를 대상으로 하며 ▲재난·응급처치 ▲교통안전 ▲군중밀집 안전 등 학생 안전의 핵심 분야 중심으로 실습형·체험형으로 운영된다.


시교육청은 서울경찰청 및 서울학교안전공제회와의 협력 프로그램을 통해 안전 체험시설 접근성이 낮은 학교를 우선 지원해 교육 참여 기회를 확대하고, 전문기관 연계를 통한 학교 행정 부담 완화와 교육 효과성 제고에 중점을 둘 계획이다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
