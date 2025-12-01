오세훈 "민주당 하명특검…무죄 예정된 기소"

김건희특검, 1일 오 시장 기소

오 시장 "민주당 하명에 따른 기소

제대로 된 증거 하나도 없는 짜맞추기"

오세훈 서울시장이 1일 '여론조사 대납 의혹'으로 기소된 가운데 "민주당 하명특검의 '오세훈 죽이기'는 뜻대로 되지 않을 것"이라고 밝혔다.

오 시장은 이날 입장문을 내고 "특검이 오늘 법과 양심을 저버리고 민주당 하명에 따라 정해진 기소를 강행했다"며 이같이 전했다.

앞서 민중기 특별검사팀(김건희 특검)은 이날 오후 오 시장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속기소 했다. 오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커 명태균 씨에게 여론조사를 해달라는 취지로 부탁하고, 후원자로 알려진 김한정 씨에게 여론조사 비용을 지원해 달라는 취지로 요청한 혐의를 받는다.

이에 대해 오 시장은 "오로지 사기범죄자 명태균의 거짓말뿐, 증거도 실체도 없어 공소 유지가 힘든 사건에 대해 이미 결론을 정해놓고 기소 이유를 조각 조각 꿰어맞췄다"고 비판했다.

이어 "1년 2개월 수사하고 제 휴대전화 8대를 포렌식 했지만 직접 증거는 단 하나도 찾지 못했다. 제대로 된 제대로 된 증거가 단 하나도 없는 무리한 짜맞추기 기소"라며 "무죄가 예정된 기소"라고 강조했다.

오 시장은 "명태균은 스스로 '내가 오세훈을 어떻게 엮는지 보라'고 말했다"며 "'엮는다'는 것이 무엇이냐. 민주당과 명태균이 한 몸이 되어 특검과 함께 오세훈 죽이기를 하겠다는 것"이라고 짚었다.

그러면서 "명태균의 여론조사는 대부분 여론조사라고 간주할 수 없을 정도로 모든 것이 조작된 가짜였고, 이로 인해 명씨는 사기 범죄로 고소됐다"며 "하지만 이에 대한 특검의 수사 결과는 하나도 없다는 것이 무엇을 말해주냐"고 의혹을 제기했다. 오 시장은 지난달 27일에도 여론조사 관련 혐의를 부인한 바 있다. 자신이 제출한 휴대전화에서 여론조사 파일 6개가 발견된 데 대해 오 시장은 "그것이 마치 거래의 증거인 것처럼 얘기하는데 상식적으로 생각해 보라"며 "여론조사를 하려면 그 전 설문 문항을 정할 때 서로 소통이 필요한데, 그런 흔적이 전혀 없다"고 설명했다.

오 시장은 "대한민국 사법권이 정적을 제거하는 숙청 도구로 전락했다"며 "진실은 그리 오래 걸리지 않을 것이다. 이번 특검의 기소가 이재명 정권을 위한 '상납 기소', '정치공작'에 불과하다는 것이 머지않아 밝혀질 것"이라고 했다.

또 오 시장은 집권여당을 향해 "역사의 심판에는 시효가 없다는 것을 기억하라"며 "이 무도한 폭력과 억압은 반드시 심판받고 그 대가를 치르게 될 것"이라고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



