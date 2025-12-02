[12·3 비상계엄 1년]한준호 의원이 기억하는 긴박했던 그날 밤

한준호 의원, 계엄 당일 상황 회고
"이재명 본회의 진입한 뒤, 5분 뒤 계엄군 점거했다"
'빛의 혁명'을 명명한 것은 이재명
한준호 더불어민주당 의원에게 있어 지난해 12월3일 밤 기억은 1년 전 일임에도 여전히 생생했다. 비상계엄 당시 한 의원은 이재명 당시 민주당 대표(현 대통령)을 만나 계엄해제 방안을 논의하는 등 역사의 현장에 있었다. 한 의원은 1일 아시아경제와 인터뷰에서 1년 전 비상계엄 당시를 되돌아봤다.
"계엄 얘기를 듣고 국회에서 처음 만난 사람이 이 대통령이었다. 가족들에게 통화한 뒤 다시 못 만날 수 있다는 생각을 하며 회관 엘리베이터 앞에 섰는데 이 대통령이 옆에 있었다. 이 방(한 의원 사무실)에서 이 대통령과 어떻게 대응할 것인가 상의했다. '이 대통령이 체포됐을 때 어떻게 민주당을 이끌지' '언제쯤 계엄해제에 필요한 150명을 확보할 수 있을지' 등등을 얘기했다."
-당시 상황은 긴박했다. 이 대통령은 라이브 방송을 통해 시민들과 상황을 공유했는데.
▲계엄군이 의원실을 뒤질 수 있다는 생각에 차를 탈 수 있는지 확인한 뒤, 이 대통령과 수행실장인 이해식 의원 등을 태우고 국회에서 가장 깜깜했던 헌정기념관으로 운전해갔다. 거기서 연락하며 국회 상황을 파악했다. 이 대통령 체포가 계엄에서 가장 큰 부분이라고 생각했다. 장기가 그렇잖은가. 왕(王)이 잡히면 말이 아무리 많아도 끝나는 것이다. 먼저 본회의장 진입을 시도했는데 막혀서 본관 지하통로를 통해 들어갔다. 계엄해제 표결이 곧 가능할 거 같아 이 대통령도 똑같이 지하통로로 들어오게 했다. 이 대통령이 들어온 뒤 4~5분 뒤 지하통로가 계엄군에게 점거됐다는 말을 들었다. 정말 간발의 차이였다.
-비상계엄은 우리 민주주의의의 위대함을 확인하는 시간이기도 했다.
▲계엄이 해제되려면 의원들이 국회에 진입해야 하지만 누군가는 막아야 하고, 누군가는 상황을 알려야 했다. 그때 저희는 안에 모이는 일에만 집중했을 때 시민들이 바깥에서 계엄해제를 이끌어줬다. 계엄 해제 후 시민들이 모여 있다는 소식을 듣고 무대에 선 적이 있다. 예전 같으면 촛불을 들고 있는데, 깜깜해서 초도 준비가 안 됐나 하는 생각이 했는데, '한준호입니다'하고 입을 떼는 순간 동화처럼 온 길거리에서 다양한 불빛이 켜졌다. 뒤에 이번 일을 어떻게 정의할까를 두고 민주당 지도부에서 논의를 했는데, 이 대통령이 '이건 빛의 혁명'이라고 명명했던 게 기억에 남는다.
-1주기를 맞는 남은 과제는 무엇일까.
▲지금은 일련의 사태를 증명하는 데 집중하고 있지만 이 끝에는 권력의 주인인 국민의 권력과 권한을 어떻게 지켜드릴지 고민해야 한다. 개헌을 포함해 이런 사태가 벌어지지 않는 방안을 고민하고 있다. 이 대통령이 항상 말하는 것처럼 이번 기회에 시간이 걸리더라도 확실하게 제대로 해야 한다고 생각하고 있다.
