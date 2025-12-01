본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'서부지법 폭동' 특임전도사 2심도 징역 3년 6개월

이은서기자

입력2025.12.01 14:47

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울서부지법 폭동 사태에 가담한 사랑제일교회 특임전도사가 2심에서도 실형을 선고받았다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

1일 서울서부지법 형사항소 3-1부(부장판사 반정우 정성균)는 특수건조물침입·특수공무집행방해 등 혐의로 기소된 윤모씨(56) 측의 항소를 기각하고 징역 3년6개월을 선고한 원심 판결을 유지했다.

윤씨는 "오늘 이 재판에서 선고가 이뤄져선 안 된다고 생각한다"라고 항의하며 소란을 일으키기도 했다. 하지만 재판부는 받아들이지 않고 선고를 이어갔다.


윤씨는 전광훈 목사의 사랑제일교회 특임전도사로, 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장이 발부된 지난 1월19일 서부지법에 난입해 경찰의 공무집행을 방해하고 법원 출입문 셔터를 파손한 혐의를 받는다.


재판부는 법원에 침입하고 바리케이드로 경찰관을 밀치는 등 난동에 가담한 김모씨(24)에 대해서는 원심 판결을 감형해 징역 1년6개월을 선고했다. 공탁금을 내고 피해자와 합의한 점 등을 고려했다.

특수건조물침입 등 혐의를 받는 난동 가담자 박모씨(35)는 특수공무집행방해 혐의를 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 징역 1년으로 감형받았다.


서부지법 형사항소 3-2부(부장판사 정성균 반정우)는 특수건조물침입 등의 혐의를 받는 옥모씨(22)와 남모씨(36)에 대해서도 감형해 각각 징역 2년10개월, 징역 2년2개월을 선고했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

경찰, '장경태 성추행 의혹' 영상 확보…동석자 조사 예정

새로운 이슈 보기