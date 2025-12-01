김건희특검, '정치자금법 위반' 오세훈 기소…명태균 여론조사 대납 의혹

후원자 김한정·강철원 정무부시장도 함께 재판행

이른바 '명태균 여론조사 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀이 1일 오세훈 서울시장을 불구속 상태로 재판에 넘겼다.

오세훈 서울시장이 24일 서울 노원구 상계5 재정비촉진구역을 방문한 뒤 주민들과 간담회를 하고 있다. 2025.10.24 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

특검팀은 이날 오 시장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속기소 했다고 밝혔다. 오 시장의 측근인 강철원 전 서울시 정무부시장과 후원자로 알려진 김한정씨도 같은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커 명태균씨에게 여론조사를 해달라는 취지로 부탁하고, 김씨에게 여론조사에 필요한 비용을 지원해 달라는 취지로 요청한 혐의를 받는다. 오 시장은 이 과정에서 선거캠프 비서실장이던 강 전 부시장에게 명씨와 상의해 여론조사를 진행해 달라는 취지로 지시한 것으로 조사됐다.

특검팀에 따르면 명씨는 오 시장의 부탁에 따라 2021년 1월22월께부터 2월28일까지 총 10회에 걸쳐 서울특별시장 보궐선거에 관한 공표 또는 비공표 여론조사를 진행했다. 강 전 정무부시장은 명씨와 연락하며 설문지를 주고받는 등 여론조사 진행을 상의한 것으로 파악됐다.

김씨는 2021년 2월1일께부터 3월26일께까지 총 5회에 걸쳐 여론조사 비용 명목으로 총 3300만원을 지급한 것으로 알려졌다.

오 시장은 김씨의 비용 납부는 자신과 무관하다며 연관성을 전면 부인하는 입장이다. 부정 여론조사 기법을 파악한 뒤 관계를 끊어낸 명씨 측의 여론조사 결과를 굳이 받아볼 이유가 없다는 취지다. 반면 명씨는 당시 자신이 오 시장과 7차례 만났으며 오 시장이 선거 때 "살려달라" "나경원을 이기는 조사가 필요하다"고 말했다고 주장해왔다.

오 시장과 명씨는 지난 8일 특검팀에 함께 출석해 8시간가량 대질조사를 받았으나 각자 기존 입장을 고수한 것으로 전해졌다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>