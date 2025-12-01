'정교 유착' 한학자 통일교 총재 첫 재판서 혐의 부인…특검 "죄질 매우 불량"

"금품 제공 지시한 바 없어"

특검 "종교권력이 정치권력 사유화"

윤석열 정부와 통일교 간 '정교유착' 의혹의 정점으로 지목된 한학자 총재가 첫 공판에서 혐의를 전면 부인했다.

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 1일 한 총재와 비서실장 정모씨 등의 정치자금법·청탁금지법 위반 첫 공판을 열었다. 이날 휠체어를 탄 채 법정에 모습을 드러낸 한 총재는 검은색 코트에 흰 마스크를 착용한 상태로 피고인석에 앉았다.

이날 한 총재 측 변호인은 한 총재의 범행 증거가 윤 전 본부장의 진술뿐이라고 주장하며 공소사실을 부인했다. 한 총재 측은 "윤 전 본부장은 세속적 야심이 가득한 사람"이라며 "검찰이 윤 전 본부장의 정치적 야심에서 비롯된 행위를 무리하게 한 총재와 공범 관계로 구성했다"고 했다.

한 총재 측은 김 여사에게 전달된 샤넬 가방, 그라프 목걸이에 대해서도 윤 전 본부장이 직접 준비한 것으로, 한 총재는 지시하지도 보고받지도 않았다고 강조했다. 또한 국민의힘 의원들에게 '쪼개기 후원'했다는 의혹에 대해서도 "불법영득의사를 인정할 수 없어 범죄 구성요건이 충족되지 않는다"고 주장했다.

반면 특검팀은 "신도들이 아들 전세 보증금을 빼거나 어려운 형편에도 불구하고 대출받아서 통일교에 헌금했는데 이러한 자금을 자신들의 보석 대금이나 유착관계 불법 자금으로 사용한 점을 고려하면 죄질이 매우 불량하다"며 "종교 권력이 불법자금 교부 대가로 정치권력을 사유화하는 중대 범죄"라고 강조했다.

이날 오후에는 통일교 세계본부 관계자에 대한 증인신문에 이어 한 총재의 보석 심문이 진행된다. 한 총재는 건강상 이유로 지난달 4일 법원의 구속집행정지 결정을 받아 일시적으로 풀려났다가 사흘 뒤인 7일 재수용된 바 있다.

한 총재는 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달하고, 통일교 단체 자금 1억4400만원을 국민의힘 의원들에게 쪼개기 후원한 혐의를 받는다. 또 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의하고 자신의 해외 원정 도박 수사에 대비해 증거를 없애도록 지시한 혐의도 있다.





