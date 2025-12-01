본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주, ‘희망2026 나눔캠페인’ 시작…62일간 사랑의 온도 높인다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.01 14:11

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

51억2천만원 모금 목표
기관·기업·시민 첫 기부

광주시와 광주사회복지공동모금회가 1일 5·18민주광장에서 '희망2026 나눔캠페인' 출범식을 열고 내년 1월 31일까지 62일간 집중 모금에 들어갔다. 연말연시 지역 공동체의 나눔 문화를 확산하고 어려운 이웃을 돕기 위한 올해 목표액은 51억2,000만원이다.

1일 5·18민주광장에서 열린 ‘희망2026 나눔캠페인’ 출범식에서 참석자들이 사랑의 온도탑 제막식에 함께하고 있다. 광주시 제공

1일 5·18민주광장에서 열린 ‘희망2026 나눔캠페인’ 출범식에서 참석자들이 사랑의 온도탑 제막식에 함께하고 있다. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시는 올해 캠페인 주제를 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 광주'로 정하고 모금 활동을 시작했다. 목표액의 1%가 모일 때마다 5·18민주광장에 설치된 사랑의 온도탑 수은주가 1도씩 오르며, 목표액 달성 시 온도 탑은 100도에 이른다.


모금된 성금은 ▲기초생계 지원 ▲교육·자립 지원 ▲주거·환경 개선 ▲보건·의료 지원 ▲심리·정서 지원 ▲사회적 돌봄 강화 ▲소통과 참여 확대 ▲문화 격차 해소 등 8개 분야 복지사업에 쓰일 예정이다. 모금 참여는 방송사(KBS광주·광주MBC·KBC광주방송), 5개 구청, 동 행정복지센터, 광주사회복지공동모금회 등을 통해 가능하다.

출범식에는 성금 첫 기부와 배분금 전달, 사랑의 온도탑 점등 등이 진행됐다. 강기정 광주시장을 비롯해 이정선 교육감, 신수정 시의회의장, 임택·김이강·김병내·문인·박병규 등 5개 자치구청장도 함께 첫 기부에 참여했다. 기아오토랜드, 광주은행, 농협광주본부, KT&G 광주전남본부, 하나은행 등 기업들도 첫 기부에 동참했다. 또 아너소사이어티 신규 회원 4명, 광주지방세무사회 소속 세무사 24명의 나눔리더 가입도 진행돼 캠페인의 의미를 더했다.


구제길 광주사회복지공동모금회장은 "지역 공동체의 따뜻함을 보여주는 뜻깊은 참여"라고 밝혔고, 강기정 시장은 "시민 한 분 한 분의 정성을 모아 사랑의 온도탑 100도 달성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

새로운 이슈 보기