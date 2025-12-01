광주, ‘희망2026 나눔캠페인’ 시작…62일간 사랑의 온도 높인다

51억2천만원 모금 목표

기관·기업·시민 첫 기부

광주시와 광주사회복지공동모금회가 1일 5·18민주광장에서 '희망2026 나눔캠페인' 출범식을 열고 내년 1월 31일까지 62일간 집중 모금에 들어갔다. 연말연시 지역 공동체의 나눔 문화를 확산하고 어려운 이웃을 돕기 위한 올해 목표액은 51억2,000만원이다.

1일 5·18민주광장에서 열린 ‘희망2026 나눔캠페인’ 출범식에서 참석자들이 사랑의 온도탑 제막식에 함께하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 올해 캠페인 주제를 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 광주'로 정하고 모금 활동을 시작했다. 목표액의 1%가 모일 때마다 5·18민주광장에 설치된 사랑의 온도탑 수은주가 1도씩 오르며, 목표액 달성 시 온도 탑은 100도에 이른다.

모금된 성금은 ▲기초생계 지원 ▲교육·자립 지원 ▲주거·환경 개선 ▲보건·의료 지원 ▲심리·정서 지원 ▲사회적 돌봄 강화 ▲소통과 참여 확대 ▲문화 격차 해소 등 8개 분야 복지사업에 쓰일 예정이다. 모금 참여는 방송사(KBS광주·광주MBC·KBC광주방송), 5개 구청, 동 행정복지센터, 광주사회복지공동모금회 등을 통해 가능하다.

출범식에는 성금 첫 기부와 배분금 전달, 사랑의 온도탑 점등 등이 진행됐다. 강기정 광주시장을 비롯해 이정선 교육감, 신수정 시의회의장, 임택·김이강·김병내·문인·박병규 등 5개 자치구청장도 함께 첫 기부에 참여했다. 기아오토랜드, 광주은행, 농협광주본부, KT&G 광주전남본부, 하나은행 등 기업들도 첫 기부에 동참했다. 또 아너소사이어티 신규 회원 4명, 광주지방세무사회 소속 세무사 24명의 나눔리더 가입도 진행돼 캠페인의 의미를 더했다.

구제길 광주사회복지공동모금회장은 "지역 공동체의 따뜻함을 보여주는 뜻깊은 참여"라고 밝혔고, 강기정 시장은 "시민 한 분 한 분의 정성을 모아 사랑의 온도탑 100도 달성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





