쉐보레, 트랙스·트레일블레이저 현금 할인 혜택

콜로라도 최대 500만원 할인

쉐보레는 12월 풍성한 경품을 증정하는 '윈터 럭키 드라이브' 이벤트와 전 차종을 대상으로 금융 및 할인 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 운영한다고 1일 밝혔다.

쉐보레는 12월 풍성한 경품을 증정하는 '윈터 럭키 드라이브' 이벤트와 전 차종을 대상으로 금융 및 할인 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 운영한다고 1일 밝혔다. 쉐보레 AD 원본보기 아이콘

2026년형 트랙스 크로스오버는 3.5% 이율(36개월)과 4.0% 이율(60개월)의 초저리 및 슈퍼 초장기 금융 프로그램을 제공한다. 2025년형은 3.9% 이율(60개월)에 50만원을 지원하는 콤보 할부 프로그램도 운영한다.

트레일블레이저 구매 시에는 4.5% 이율(36개월) 또는 4.9% 이율(60개월)의 금융 프로그램을 제공한다. 아메리칸 픽업트럭 콜로라도는 4.5% 이율(36개월), 4.9% 이율(60개월), 5.3% 이율(72개월)의 다양한 할부 프로그램을 적용, 500만원 할인이 추가 적용된다.

프리미엄 픽업트럭 시에라는 4.5% 이율(36개월) 또는 5.0% 이율(60개월)의 할부 프로그램과 함께 200만원 할인이 제공된다.

아울러 트랙스 크로스오버나 트레일블레이저 구매 시 기존 쉐보레 차량 보유 고객(본인 및 가족·형제 명의 포함)에게는 50만원, 소형차 소유주 및 노후 차량(7년 이상) 보유 고객에게는 20만원의 추가 할인이 제공된다.

장애인·고령자(65세 이상)·외국인·면세사업자·한부모 가정을 위한 '동행 프로그램'을 통해 20만원 혜택을 받을 수 있으며, 시에라 구매 시 사업자 명의로 출고하는 고객은 100만원 특별 할인을 받을 수 있다.

한편 쉐보레는 트랙스 크로스오버 및 트레일블레이저를 계약한 고객을 대상으로 추첨을 통해 순금 10돈, 애플 맥북 프로 14인치 등 경품도 제공한다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>