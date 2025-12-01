"월 1000만원 낙원 없어, 직장 무시하면 안돼"…'김부장' 작가, MZ에 일침

"월 1000 이런 것 없다, 직장서 최선 다해야"

은퇴 앞둔 중년에겐 "나는 누구인가 생각해야"

JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 방송 장면. JTBC 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'의 원작 작가인 송희구 작가가 사회 초년생들에게 조언을 건넸다.

지난달 28일 송희구 작가는 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 나와 "사회 초년생들에게 하고 싶은 조언은 무엇인지" 묻는 진행자의 질문에 "살짝 꼰대 같은 마인드로 말씀드리자면, 요즘 젊은 분들이 직장을 무시하는 경향이 있다"라고 운을 띄웠다.

송 작가는 "직장, 진짜 소중한 곳"이라며 "직장생활에서 배우는 것들 플러스, 나의 어떤 종잣돈도 마련할 수 있고 생활비도 마련할 수 있는 곳이기 때문에 직장 내에서는 내가 할 수 있는 만큼은 다해야 한다고 생각한다"고 말했다.

사회관계망서비스(SNS)에서 쉽게 보이는 월 1000만원 같은 낙원은 없다고도 조언했다. 송 작가는 "앉아서 몇 분만 해도 월 1000만원을 번다 이런 게 있지 않냐. 사실 그건 없다"며 "그런데 그걸 믿고 그것만 따라가다가 잘못되는 사람들이 진짜 많다"고 우려했다.

JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 원작 소설을 쓴 송희구 작가. CBS 김현정의 뉴스쇼 원본보기 아이콘

퇴직을 앞둔 중장년층에게도 조언했다. 송 작가는 "직장은 어쨌든 손익에 의해 움직이기 때문에 나는 과연 직장에서 어떤 의미를 가지고 있는가, 그리고 이게 없어졌을 때 나는 누구인가를 미리미리 생각해보셨으면 좋겠다"며 "회사 내에서는 내 업무에 충실히 하되, 회사 밖에 퇴근 후에는 나는 과연 무엇을 할 수 있는 사람인가를 한번 생각해보시면 좋을 것 같다"고 덧붙였다.

한편 드라마 '김 부장 이야기'는 지난 30일 최종회 시청률 수도권 8.1%, 전국 7.6%로 자체 최고 시청률을 경신하며 마무리됐다. 직장을 그만두고 작가 겸 부동산 유튜버로 활동 중인 송 작가는 도서관을 짓는 것이 꿈이라고 말하면서 "사람들이 책은 안 읽더라도 가까이했으면 좋겠다. 나중에 세상을 떠날 때 사회에 환원하고 떠나는 게 목표"라고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>