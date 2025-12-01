“시민 의견이 치안이 된다”…대구경찰, QR 설문으로 2025 치안전략 수립

보이스피싱·아동범죄 대응 강화

시민참여 기반 새 정책모델 추진

대구경찰청이 내년도 치안 정책 설계를 위해 시민 의견을 직접 수렴하는 온라인 설문조사를 오는 7일까지 실시한다.

QR코드 기반 참여 방식을 도입해 접근성을 높이고, 급증하는 보이스피싱과 아동·청소년 대상 범죄 등 사회적 불안 요인에 대한 시민 체감 요구를 정밀하게 반영하려는 취지다.

이번 설문은 ▲생활 속 안전 인식 ▲범죄 예방 ▲수사·대응 ▲교통안전 ▲여성·아동 보호 ▲경찰 서비스 만족도 등 7개 분야로 구성됐다. 대구 시민이면 누구나 대구경찰청 및 각 경찰서 홈페이지, 홍보 포스터·현수막 등에 표기된 QR코드를 통해 쉽게 참여할 수 있다.

경찰은 참여 확대를 위해 온·오프라인 홍보를 강화하고, 설문 참여자 중 100명을 추첨해 기념품을 제공한다. 수집된 의견은 연령·성별 등 인구통계 분석을 거쳐 2025년 대구 경찰의 핵심 치안 과제를 선정하는 데 반영된다.

김병우 대구경찰청장은 "시민의 목소리가 곧 대구 치안의 기준"이라며 "보다 안전한 도시를 함께 만들기 위해 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.

이번 조사는 '시민 참여형 치안 정책'으로 가는 흐름을 제도적으로 확장한 사례다. QR 기반 참여 방식은 접근성을 대폭 높여, 실제 체감 치안을 정책에 반영하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.





