본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

박완수 경남지사 "누리호 성공 기반, 우주항공복합도시 조성 속도 높여야"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.01 12:28

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박완수 경남도지사가 누리호 4차 발사 성공과 관련해 우주항공복합도시 조성 추진에 속도를 내자고 주문했다.


박 도지사는 1일 도청 도정회의실에서 열린 확대간부회의에서 "누리호 4차 발사 성공은 우주항공산업진흥원이 경남에 설립돼야 하는 당위성을 명료하게 입증한 결과"라고 말했다.

그는 "과거 공공 주도 방식에서 벗어나, 도내 기업인 한화에어로스페이스가 체계 종합을 주관한 이번 발사는 대한민국 우주산업의 패러다임이 민간 주도로 바뀌고 있음을 보여주는 결정적 사건"이라고 강조했다.


박완수 경남도지사가 확대간부회의를 이끌고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사가 확대간부회의를 이끌고 있다. 경남도 제공

AD
원본보기 아이콘

이어 "이번 성공은 경남이 명실상부한 우주항공산업의 본산임을 증명한 것"이라며 "우주항공산업진흥원 설립과 우주항공복합도시 조성이 왜 경남에 이뤄져야 하는지에 대한 논리적 당위성이 이번 발사를 통해 명확해졌다"고 역설했다.


그러면서 "이를 기반으로 우주항공도시 조성을 속도감 있게 추진하라"고 지시했다.

박 지사는 고환율, 고유가, 원자재 가격 상승이 서민 물가 부담으로 이어지는 상황을 우려하며 철저한 물가 관리 대책도 주문했다.


특히 최근 중소기업 대출 연체율 증가와 관련해 "단순한 수치 확인을 넘어, 어떤 업종에서 왜 연체가 급증하는지 현장에서 원인을 정밀하게 분석해야 한다"라며 "관계기관과 협력해 실질적인 중소기업 금융 지원대책을 마련하라"고 했다.


또 홍콩 대형 화재 사례를 언급하며 "고층 아파트 등 주거 밀집 지역 화재는 대형 참사로 이어질 수 있다"며 "화재 위험이 높은 공사장, 리모델링 및 신축 현장에 대해 즉각적인 안전 점검을 시행해 위험 요인을 사전에 차단하라"고 했다.


아울러 "전년보다 독감 환자가 급증하고 있다"라며 "도민들이 안심할 수 있도록 예방접종 대책 수립과 홍보에 온 힘을 기울여 달라"고 했다.


회의를 마무리하며 박 지사는 "올해 남은 한 달 동안 도의회 행정사무감사와 도정질문에서 제기된 사안들을 정책에 충실히 반영하고 다가오는 새해에는 도민들이 체감할 수 있는 더 나은 도정을 펼칠 수 있도록 미리 고민하고 준비해 달라"고 당부했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

경찰, '장경태 성추행 의혹' 영상 확보…동석자 조사 예정

새로운 이슈 보기