李대통령 "숨겨진 내란행위 방치하면 언젠가 반드시 재발"

SNS 통해 언급…"위대한 국민이 막았다"

이재명 대통령이 "곳곳에 숨겨진 내란 행위를 방치하면 언젠가 반드시 재발한다"고 언급했다.

이 대통령은 1일 엑스(옛 트위터)에 '북한이 오물 풍선을 살포하기 이전에 국군이 먼저 대북 전단을 살포했다'는 취지의 보도를 첨부하고 이같이 밝혔다. 해당 SNS 글에는 '전쟁 날 뻔... 위대한 대한국민이 막았습니다"라는 제목을 달았다.

그러면서 이 대통령은 "계엄 명분으로 전쟁을 개시하려고, 군대를 시켜 북한에 풍선까지 날려"라고도 적었다.

한편 이 대통령은 오는 3일 오전, 담화문 발표에 이어 외신 기자회견을 연다. 이 대통령의 '12·3 비상계엄' 1년 특별담화에는 계엄과 내란을 극복하는 과정에서 중요한 역할을 한 국민 노고를 부각하는 메시지가 담긴다.

이 자리에서는 'K민주주의 회복'을 국제사회에 알린다. 이후 우원식 국회의장, 조희대 대법원장 등 5부 요인과 오찬을 통해 '빛의 혁명' 1주년의 역사적 의미에 관해 논의한다.





