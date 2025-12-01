본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령 "숨겨진 내란행위 방치하면 언젠가 반드시 재발"

임철영기자

입력2025.12.01 11:39

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SNS 통해 언급…"위대한 국민이 막았다"

이재명 대통령이 "곳곳에 숨겨진 내란 행위를 방치하면 언젠가 반드시 재발한다"고 언급했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 1일 엑스(옛 트위터)에 '북한이 오물 풍선을 살포하기 이전에 국군이 먼저 대북 전단을 살포했다'는 취지의 보도를 첨부하고 이같이 밝혔다. 해당 SNS 글에는 '전쟁 날 뻔... 위대한 대한국민이 막았습니다"라는 제목을 달았다.

그러면서 이 대통령은 "계엄 명분으로 전쟁을 개시하려고, 군대를 시켜 북한에 풍선까지 날려"라고도 적었다.


한편 이 대통령은 오는 3일 오전, 담화문 발표에 이어 외신 기자회견을 연다. 이 대통령의 '12·3 비상계엄' 1년 특별담화에는 계엄과 내란을 극복하는 과정에서 중요한 역할을 한 국민 노고를 부각하는 메시지가 담긴다.


이 자리에서는 'K민주주의 회복'을 국제사회에 알린다. 이후 우원식 국회의장, 조희대 대법원장 등 5부 요인과 오찬을 통해 '빛의 혁명' 1주년의 역사적 의미에 관해 논의한다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

유럽 증시 전 세계서 가장 뜨거워…상위 20곳 중 10곳

새로운 이슈 보기