본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

[단독] 거창군, 석산 행정소송 패소 시 '재정·지역경제' 직격탄 우려

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.01 11:38

시계아이콘01분 12초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행정처분의 적법성이 쟁점
석산 개발 지연 지역 건설 현장 자재 공급 차질

경남 거창군 내 석산 인허가를 둘러싼 갈등이 이어지는 가운데, 만약 행정소송에서 거창군이 패소할 경우 군 재정과 지역경제 전반에 심각한 충격이 불가피하다는 지적이 제기되고 있다.


군은 최근 수년간 석산 개발과 관련해 민원, 환경 문제, 허가 조건 해석 등을 둘러싸고 사업자와 주민 간 분쟁이 지속되고 있다.

이 과정에서 군이 내린 행정처분의 적법성이 쟁점이 되는 경우가 많아, 소송 결과에 따라 군정 전체가 흔들릴 수 있다는 우려가 커지고 있다.


전문가들은 거창군이 패소할 경우 가장 먼저 막대한 재정 부담이 발생할 것으로 전망한다.


허가 취소나 영업정지 명령이 위법으로 판단될 경우, 사업자가 입은 영업 손실을 군이 배상해야 하며 지연손해금까지 더해지면 수억~수십억원대의 재정 부담으로 이어질 수 있다.

거창군청 전경 사진

거창군청 전경 사진

AD
원본보기 아이콘

지역경제 영향도 상당하다. 거창군은 경남 북부 지역 골재 수급의 핵심 공급지 역할을 하고 있어 석산 개발이 지연되면 지역 건설 현장의 자재 공급 차질이 바로 나타난다.


공공공사 일정 지연, 민간 공사비 상승 등 연쇄적 피해가 발생할 가능성이 높다. 골재 운송업체와 가공업체 등 관내 협력업체의 경영 부담도 커질 전망이다.


행정 신뢰도 하락도 피할 수 없다. 법원에서 군의 처분이 위법이라는 결론이 나올 경우, 주민들은 물론 투자 기업들 역시 "거창군의 허가 행정이 불안정하다"는 인식을 가질 수 있다. 이는 향후 투자 유치와 기업 활동 위축으로 이어져 군정 전반에 부정적 영향을 남길 수 있다.


또한 찬반 의견이 격렬한 거창 석산 특성상, 행정 패소는 주민 갈등을 더욱 증폭시키는 요인이 될 수 있다.


행정 판단이 잘못됐다는 비판이 제기되면서 마을 단위 갈등과 민원 분쟁이 장기화할 가능성이 높다.


지역 한 관계자는 "거창군은 산악 지형이 많아 석재·골재 산업의 지역 의존도가 높은 편"이라며 "행정절차의 작은 오류가 군정 전체의 부담으로 돌아올 수 있는 만큼, 허가·규제 전 과정의 법률 검토를 강화해야 한다"고 말했다.


군 관계자는 "석산 계발은 주민 생활환경과 직결되는 만큼 그간 행정 절차를 법에 따라 철저히 진행해 왔다"라며" 이번 행정소송에서 사실관계를 명확히 하기 위해 소송 과정에서도 이 원칙을 흔들림 없이 유지한다"라고 말했다.


한편 거창군에서는 최근 석산 관련 민원 증가로 인허가 기준 재정비, 환경 영향 보완 검토, 주민 협의 절차 강화 등이 요구되고 있다.


군은 앞으로 석산 관련 행정 리스크를 최소화하기 위한 제도적 안전장치 마련에도 나설 것으로 보인다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

유럽 증시 전 세계서 가장 뜨거워…상위 20곳 중 10곳

새로운 이슈 보기