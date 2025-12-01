조상래 곡성군수, 내년도 군정 운영방향 제시

시정연설 통해 "군민이 변화 체감하도록 노력"

전남 곡성군은 조상래 곡성군수가 1일 '제276회 곡성군의회 정례회' 시정연설에서 "2026년을 군민이 일상에서 변화를 더 크게 체감하는 해로 만들겠다"라며 내년도 군정 운영 방향을 발표했다고 밝혔다.

조 군수는 내년도 군정을 머물고 싶은 활력 있는 곡성 조성, 농업인이 대우받는 부자농촌, 다시 찾고 싶은 문화관광 도시, 전 세대 맞춤복지, 군민과 소통하는 공감행정 등 5대 축으로 추진하겠다고 밝혔다.

'제276회 곡성군의회 정례회'에서 시정연설을 하고 있는 조상래 곡성군수.

군은 먼저 전 군민 버스 무료화 전면 시행으로 교통복지를 완성하고, 생활 SOC 확충과 어르신 버스 도우미 확대 운영 등 정주 여건 개선에 집중한다. 청년하우징타운·전남형 만원주택·청년 농촌보금자리 사업 등을 통해 청년 정착 기반도 본격적으로 강화할 계획이다.

또한, 지역경제 활력을 위해 심청상품권 사용 가맹점을 확대하고, 소상공인 지원과 전통시장 야시장 행사 확대 등 생활경제 중심 정책도 지속한다.

농업 분야에서는 블루베리·멜론 등 특화작목 육성을 강화하고 입면 스마트팜 거점단지 조성을 완료할 계획이다. 아울러, 공공형 외국인 계절근로자 사업과 농번기 마을 공동급식을 확대 운영하여 생활밀착형 농업 지원을 확대하고, 곡성몰 활성화·해외수출 확대 등 농가 소득 향상도 추진한다.

관광·문화 분야에서는 섬진강 기차마을 철도공원 조성 1단계 완공, 정원 클러스터 구축, 세계장미축제 프로그램 확대 등으로 체류형 관광을 강화하고, 36홀 파크골프장 착공 등 여가 인프라도 확충한다.

복지 분야에서는 24시간 어린이집 운영, 청소년·청년 맞춤형 프로그램 확대, 마을주치의·경로당 지원 강화 등 전 세대 맞춤 복지를 추진할 계획이다.

행정 분야에서는 '유난히 좋은 날'과 '바로폰' 운영을 확대해 현장 중심 소통을 강화하고, AI 기반 스마트마을 기록관 '온담' 구축, 모바일 곡성 소식지 제작 등 군민과의 정보 공유를 확대한다. 재해거점센터 설치 등 군민들의 안전도 세심하게 챙길 방침이다.

한편, 곡성군의 2026년도 예산안은 4천680억 원으로 올해보다 69억 원 증가했다. 조 군수는 "2026년 예산안은 민생과 지역경제 회복, 취약계층 보호에 집중한 따뜻하고 책임 있는 민생예산"이며 "군민과 함께 걸으며, 행동하는 군정으로 곡성의 변화를 반드시 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자



